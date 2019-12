Catania, lui si godeva lo spettacolo dei pusher fermati dai Carabinieri, ma si era dimenticato che era evaso dagli arresti domiciliari. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nel corso di un servizio per la prevenzione dei reati in materia di droga effettuato nel popoloso quartiere di Librino hanno arrestato in viale Nitta, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 22enne catanese M.F.G. nonché denunciato, per le medesime motivazioni, un giovane di 17 anni che lo coadiuvava.

Si godeva l’arresto a Catania, ma lui era evaso

I due infatti, in occasione del passaggio della pattuglia avevano maldestramente cercato di nascondersi, inducendo questi ultimi ad effettuare controlli nei loro confronti ad esito dei quali hanno rinvenuto e sequestrato circa 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, nonché 140 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel medesimo contesto operativo, proprio mentre si procedeva nei confronti dei due pusher, i carabinieri hanno riconosciuto anche V.P. il quale, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga, passeggiava tranquillamente osservando con curiosità l’operato dei Carabinieri. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.