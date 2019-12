“No comment”. Così il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano le sue determinazioni dopo che il suo partito, il Pd, ha scelto di sostenere la candidatura dell’imprenditore Pippo Callipo. Per domani, a Lamezia Terme, è in programma l’apertura del comitato “Oliverio presidente”.

Più tardi, a margine di un’iniziativa alla Cittadella regionale, Oliverio ha affermato: “Ho messo in campo una disponibilità e non ho mai detto: o Oliverio o la morte”. “Naturalmente sono in campo – ha aggiunto Oliverio che ha riproposto la sua ricandidatura alla presidenza della regione – e mi auguro che si possa costruire la massima unità possibile nel centrosinistra. Non manca la mia disponibilità in questa direzione. Sono in campo, spero che si possa realizzare l’unità necessaria e che la Calabria, nel solco di quanto fatto nel corso di questi cinque anni, possa realizzare traguardi importanti. Traguardi di liberazione e di occupazione, di crescita e di sviluppo”.

L’altolà del commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano: “Se Oliverio si candida è fuori dal Pd”

Se il presidente uscente della Regione Calabria Mario Oliverio andrà avanti col suo proposito di ricandidarsi andrà incontro all’espulsione dal Pd. Lo ha detto il commissario del Pd calabrese Stefano Graziano rispondendo alle domande dei giornalisti. C’è la prospettiva di un’espulsione di Oliverio? è stato chiesto a Graziano. “Questa – è stata la risposta – è un’ovvietà. E’ lo Statuto del Pd che lo dice. Chi si posiziona in condizioni opposte è fuori dal partito. Possibilità di mediazioni? Noi abbiamo indicato la linea molto chiaramente, un candidato civico. È sceso in campo Pippo Callipo e noi abbiamo scelto, con il segretario Zingaretti, di sostenerlo. Il tema spetta a chi vuole fare altro non a noi. Per quello che ci riguarda, vogliamo lavorare a cambiare la Calabria e il cambiamento passa per Callipo. Chi fa un’altra cosa si posiziona fuori dal Pd”. E le richieste di primarie di esponenti dem e del centrosinistra calabrese? “Abbiamo detto chiaramente da oltre tre mesi che non si facevano. Stiamo parlando di una roba del passato”.

Graziano ai Cinquestelle: “Su Pippo Callipo ci ripensino”

“Noi siamo aperti, sempre, e speriamo che, come dire, il Movimento 5 Stelle possa essere folgorato sulla via di Damasco perché rispetto ad un candidato come Pippo Callipo è difficile dire di no”. A dirlo è stato il commissario del Pd calabrese Stefano Graziano rispondendo ai giornalisti sull’eventualità che in Calabria il Movimento 5 Stelle possa confluire su Pippo Callipo, la cui candidatura è già sostenuta dal Pd.

“Soprattutto – ha aggiunto – perché stiamo lavorando a liste nuove dove, insieme ad alcuni consiglieri regionali uscenti, ci saranno molti giovani, donne, professionisti e rappresentanti della società civile. Ci saranno almeno 4 o 5 liste che sosterranno Callipo”.