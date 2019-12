Un 67enne di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, è stato arrestato dai Carabinieri venerdì pomeriggio, in flagranza, per maltrattamenti in famiglia. A seguito di una telefonata pervenuta al numero di pronto intervento 112, i militari dell’Arma sono intervenuti in un’area rurale dove era stata segnalata una lite in atto. Sul posto è stato subito notato l’indagato che, in evidente stato di agitazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici, incurante della presenza dei Carabinieri, inveiva e minacciava la moglie, cercando di colpirla con una manata, tentativo reso vano grazie all’intervento dei militari.

Aveva minacciato di morte la moglie con una motosega

Presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Chiaravalle Centrale, la donna ha ricostruito le sistematiche violenze fisiche e psicologiche subite da diversi anni da parte del marito, che in una circostanza, mentre tagliava la legna in giardino, l’aveva anche minacciata di morte maneggiando una motosega. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Il G.I.P. di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’altra abitazione, con contestuale divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi, anche telefonicamente o telematicamente.