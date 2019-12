Gentile direttore, nella zona di Condera manca l’acqua da diversi giorni. Abbiamo provato a contattare più volte i numeri indicati sul sito del Comune di Reggio Calabria ma senza ricevere risposta: mi chiedo a che serve pubblicizzare tutti questi numeri quando poi non sono funzionanti?

Io stesso ho segnalato la disfunzione sul sito Segnaliamo ma neanche così la cosa ha sortito qualche effetto, anzi ancora non è stata presa in carico. Altro che relazioni con il pubblico ed attenzioni verso i cittadini che pagano regolarmente le tasse.

Una città invivibile e lasciata allo sbaraglio di personaggi che si ritengono buoni amministratori e lo vediamo ogni giorno: buche, spazzatura, topi, scarafaggi, perdite di acqua, mancanza di acqua, ecc. ecc.

Ancora non sono riuscito a parlare con qualcuno e capire qual è il problema per cui dai rubinetti non esce acqua, né da me né dai vicini. E’ vergognoso ed indecente. Alcuni vicini che versano in gravi condizioni di salute sono allo stremo della sopportazione.

Lettera firmata