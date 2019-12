È stato approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnico ed economico dell’intervento volto alla realizzazione dell’Area multifunzionale denominata “Parco del Vento” in località Punta Pellaro. L’esecutivo comunale, guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha dato il via libera nei giorni scorsi ad un provvedimento atteso ed importante, fortemente voluto dall’amministrazione per la valorizzazione dell’area.

«Il progetto di fattibilità per il “Parco del Vento” di Punta Pellaro costituisce un deciso impulso allo sviluppo economico e turistico del nostro territorio – ha sottolineato l’assessore alla Mobilità e Smart City Giuseppe Marino – l’approvazione del progetto segna un ulteriore concreto passo in avanti verso la valorizzazione di un’area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico».

L’opera sarà finanziata grazie al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana, secondo il masterplan individuato dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’assessore delegato Giovanni Muraca, ed è finalizzata allo sviluppo di un’area molto frequentata ed apprezzata per le sue particolari condizioni naturalistiche e metereologiche che la rendono una sorta di paradiso del kitesurf. Punta Pellaro richiama infatti ogni anno migliaia di appassionati, che arrivano da ogni parte d’Italia e d’Europa per praticare questa disciplina sportiva. “La creazione dell’Area multifunzionale – ha spiegato ancora Marino – sarà il passo concreto verso l’implementazione di tutta l’area costiera a sud di Reggio Calabria”.

«Allo stesso tempo – ha sottolineato l’assessore – l’idea progettuale collegata al progetto di fattibilità dell’Area “Parco del Vento” è inclusa in un progetto ambizioso per la città che, dopo una fase di programmazione, può iniziare a prendere forma passo dopo passo. L’obiettivo, infatti, secondo l’idea di Città che insieme al sindaco abbiamo immaginato, è quello di creare un’unica continuità tra l’area nord e l’area sud della Città di Reggio Calabria, dal Lungomare di Catona e Gallico, il centro con la riqualificazione dell’area portuale ed il collegamento con il Lungomare Falcomatà e la zona sud con il Parco Lineare, la nuova strada di collegamento Omeca – San Gregorio e il Lungomare di Pellaro con annesso “Parco del Vento” di Punta Pellaro fino a Bocale».

“Tra gli abitanti ed i turisti, Punta Pellaro è chiamata il chilometro “più ventoso” d’Italia” ha sottolineato il consigliere comunale con delega allo sport ed al turismo Giovanni Latella che ha espresso soddisfazione per l’importante passo in avanti sancito dall’approvazione in giunta. “Una caratteristica, quella del vento, che potrebbe assumere un valore negativo ma, in realtà, è una condizione straordinaria che rende quest’area un luogo magnifico con ampi margini di crescita, dal punto di vista turistico e sportivo, con evidenti ricadute economiche ed occupazionali. L’obiettivo è riqualificare l’area per renderla ancora più bella, organizzata e funzionale. Il progetto di fattibilità volto alla realizzazione dell’Area Multifunzionale è un passaggio fondamentale in questo percorso promosso e voluto dall’amministrazione Falcomatà. Punta Pellaro non è nota soltanto per la crescita spontanea del giglio di mare e la nidificazione del fratino e delle tartarughe caretta – caretta, tratti naturalistici meravigliosi. Il sito, grazie alla passione e alla professionalità degli addetti ai lavori è da tanti anni, un luogo di raduno da parte degli amanti del Kitesurf provenienti da tutto il mondo, attratti dalle particolari caratteristiche del vento che favorisce la pratica degli sport velici”.