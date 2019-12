È Carmelo Giuseppe Cartisano, di 47 anni, l’imprenditore arrestato dai Carabinieri di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione Gattopardo con l’accusa di estorsione aggravata e trasferimento fraudolento di beni. Una “regia occulta” che avrebbe esautorato l’amministrazione giudiziaria che gestiva le attività sequestrate all’imprenditore, ritenuto tra i più legati a Paolo Romeo, coinvolto nella nota operazione Reghion poi confluita in Gotha.

Nella giornata odierna, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, dirette dal procuratore Giovanni Bombardieri, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria a carico di Carmelo Giuseppe Cartisano cl. 72, per estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e trasferimento fraudolento di beni.

Sequestro preventivo di 3 imprese individuali ritenute nella piena disponibilità di Carmelo Giuseppe Cartisano

In esecuzione del medesimo provvedimento si è inoltre operato il sequestro preventivo a carico delle seguenti tre imprese individuali, ritenute nella piena disponibilità dell’indagato:

Associazione Sportiva Dilettantistica Marilyn Club , che di fatto svolgeva l’attività di ristorante a Villa San Giovanni , alla frazione Santa Trada ;

, che svolgeva l’attività di , alla ; Impresa individuale “ Naos di Petre Olimpia Mihaela ” che gestiva il ristorante-Pizzeria Naos sito a Reggio Calabria alla frazione Gallico ;

“ ” che gestiva il sito a Reggio Calabria alla ; Impresa individuale Zlatan Costel che gestiva attività di impresa edile nel comune di Reggio Calabria, alla frazione Gallico.

L’attività di indagine, coordinata dal sostituto procuratore distrettuale Stefano Musolino, è scaturita da un approfondimento investigativo sugli interessi economici ed imprenditoriali dell’arrestato, già coinvolto nel procedimento Reghion, (parzialmente confluito in Gotha), in quanto ritenuto uno degli imprenditori gallicesi più strettamente legato a Paolo Romeo.

Le indagini hanno evidenziato come l’indagato abbia mantenuto di fatto il controllo di attività commerciali già a lui sequestrate nelle pregresse vicende penali, attraverso una coindagata (Olimpia Mihaela Petre), dipendente storica e fidata.

Tali elementi di fatto hanno indotto il Nucleo Investigativo dei Carabinieri ad approfondire i reali rapporti tra i due: le indagini hanno permesso di disvelare le profonde ingerenze di Carmelo Giuseppe Cartisano nella gestione delle attività commerciali sequestrate, che si sarebbero concretizzate in una vera e propria gestione occulta e nella commissione di reiterate condotte delittuose, di appropriazione indebita, di forniture e prestazioni mai contabilizzate, estorsioni ai danni dei dipendenti, tutte verificatisi nel periodo di gestione dell’esercizio in argomento da parte dell’amministrazione giudiziaria. In sintesi, è stato accertata l’esautorazione da parte di questa “regia occulta” dell’amministrazione giudiziaria.