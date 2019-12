Prosegue a ritmi serrati l’azione di avviamento dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto che in questi giorni ha completato la presa in consegna delle aree portuali della sponda calabrese.

Contemporaneamente l’ufficio tecnico dell’Ente ha iniziato le ricognizioni per prendere atto dello stato delle infrastrutture portuali a Villa San Giovanni e a Reggio Calabria al fine di poter iniziare a valutare quali interventi si prospettano necessari per una piena efficienza degli impianti.

L’AdSP è pronta inoltre a garantire la propria operatività amministrativa anche per l’utenza calabrese, predisponendo al più presto l’apertura degli uffici dell’Ente che, grazie alla disponibilità offerta dalla Direzione Marittima della Calabria, saranno provvisoriamente ospitati in alcuni locali della Capitaneria di Reggio.

“Con la odierna presa in consegna degli ambiti portuali di Villa San Giovanni, dopo che la settimana scorsa era stata completata l’analoga attività per il porto di Reggio Calabria, si completa la perimetrazione delle aree demaniali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e questo consentirà di avviare la gestione di tutte le infrastrutture sia dal punto di vista tecnico che demaniale. Devo ringraziare la Direzione Marittima di Reggio Calabria e l’Autorità Portuale di Gioia Tauro per la preziosa collaborazione ed il personale dell’Ente che con grande impegno ed entusiasmo sta affrontando questa nuova sfida.”

Nella foto da sinistra: Ing. Mario Paolo Mega, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, CV (CP) Antonio Ranieri Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica e C.A. (CP) Andrea Agostinelli Commissario Straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro.