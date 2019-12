La Vigor si riprende la vetta solitaria della classifica vincendo con largo margine sulla combattiva compagine della Qstr Rc che si è presentata in formazione ampiamente rimaneggiata. I nero-azzurri del presidente Canale conquistano i due punti in scioltezza proponendo un gioco vivace e lineare che nell’occasione ha messo in risalto le doti realizzative del bomber Torrisi (migliore in campo) che ha realizzato un poker di segnature di pregevole fattura e si rendeva autore di spettacolari giocate sotto rete.

Tutta la squadra ha girato a pieno regime mandando a segno i vari Scielzo (vivace e concreto sulla fascia di pertinenza), Nicolosi (punto di riferimento della metà campo), Insana (moto perpetuo in ogni zona del campo), Praticò (sempre pericoloso con le sue bordate dalla distanza), Bellinghieri (che oltre alla fase difensiva si è concesso anche qualche escursione in avanti), Pellegrino (che finalmente a segno si è espresso in un’ottima prova, tatticamente disciplinato e concreto).

Tutto il collettivo comunque nel complesso ha espresso una prova di valore che ha portato al quarto risultato utile consecutivo. A fine gara “sempre con i piedi ben piantati per terra” il presidente Canale ha invitato tutto lo staff e la squadra a concentrarsi già sul prossimo difficile impegno al fine di proseguire sulla strada già intrapresa.

Il cartellino

ASD VIGOR

1 NOVELLO VINCENZO

2 MINNITI CARMELO

3 BELLINGHIERI GIOVANNI

4 NICOLOSI CLAUDIO

5 ZUMMO ALESSIO

6 PRATICO’ CARMINE

7 SCIELZO SANDRO

8 INSANA PIETRO

9 PELLEGRINO FRANCESCO

10 TORRISI NORMAN

11 ROMANO ANDREA

12 —————–

13 MALVASO GIUSEPPE

ALL. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE

Cielo: Coperto

Temperatura: 15*

Fondo del terreno: Buono

Ammoniti: //

Espulsi: //

Marcatori: Torrisi (4)-Scielzo (2)-Nicolosi (2)-Insana (2)-Praticò-Pellegrino-Bellinghieri