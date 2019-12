Questa mattina verso le 9 il direttore del Bingo di Pentimele, a Reggio Calabria, ha denunciato di essere stato rapinato da 3 soggetti a volto coperto, non armati, che dopo si sono dileguati a bordo del proprio veicolo. Immediatamente sono state avviate le ricerche, tutt’ora in corso, allertando tutti i presidi di Polizia. La rapina sarebbe avvenuta all’interno della sala, il bottino non è stato ancora quantificato ma si tratta di una consistente somma di denaro che sarebbe riconducibile all’incasso.