Nel trascorso weekend dell’Immacolata i Carabinieri della compagnia del capoluogo reggino hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio al fine di intensificare la cornice di sicurezza dei cittadini in questo periodo prefestivo.

Vasta e diversificata l’operazione, finalizzata al contrasto dei reati di tipo predatorio, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla detenzione illegale di armi ed al controllo della circolazione stradale.

Il servizio, svolto per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le arie rurali delle varie contrade disseminate in ambito delle giurisdizioni di competenza.

L’attività ha visto protagoniste le varie componenti operative dell’Arma cittadina e nel dettaglio: