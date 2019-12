I lavori di rifacimento del manto stradale continuano giornalmente su tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria, dal centro alla periferia. Nelle scorse settimane, le attività di ripristino si sono svolte nel tratto viario “Salice – Rosalì”, in queste ore, invece, lavori in corso riguardanti il manto stradale di Via Don Demetrio Fortugno “Ex Via Casa Savoia” in località Gallico con scarifica e bitumazione integrale.

E’ stato completato definitivamente il lavoro di ripristino del manto stradale ed il restyling completo in via Montevergine Petti, via di collegamento che unisce il rione di Santa Caterina con la via Lia di San Brunello e le uscite autostradali.

“La Città di Reggio Calabria può già godere di una strada completamente rinnovata che, fino a qualche giorno fa era impraticabile – ha evidenziato Filippo Burrone consigliere con delega alle manutenzioni stradali. Siamo a conoscenza dei tanti interventi da attuare sul territorio ma, continuiamo a lavorare giorno dopo giorno per il bene e la sicurezza dei cittadini. Via Montevergine Petti non è una via principale ma, dal punto di vista funzionale e strategico rappresenta un tratto viario di straordinaria importanza per l’intera mappa di circolazione cittadina. Gli abitanti della città hanno atteso ben diciannove anni per poter usufruire in piena sicurezza di una strada che collega il rione di Santa Caterina con la Via Lia di San Brunello e le uscite autostradali”.

“Desidero complimentarmi con l’azienda Castore – sottolinea il consigliere Burrone – per il celere e proficuo lavoro svolto, a testimonianza di quanto siano state importanti, programmatiche e lungimiranti le scelte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Il completamento definitivo del restyling stradale di Via Montevergine Petti è l’operatività che tutti aspettavamo e che oggi, rappresenta una realtà ed un tratto viario davvero funzionale. Abbiamo restituito alla popolazione una strada nuova di zecca, tratto che negli ultimi anni è stato oggetto di una produzione massiccia di microdiscariche di rifiuti. Rinnovo il mio appello al buon senso dei cittadini affinché possano rispettare non il lavoro e l’impegno dell’Amministrazione o dell’azienda in House Castore e dei suoi lavoratori ma le loro strade, il lodo quartiere ed un habitat che deve essere rispettato.”

Nel quadro del piano di manutenzione del verde pubblico, inoltre, la società Castore ha effettuato lavori di manutenzione presso l’area parcheggio “ex Mercati Generali” nei pressi della Piazza Gianluca Canonico. I lavori di potatura, invece, hanno interessato Piazza Fontana di Ravagnese, Piazza Chiesa Itria e Via Benassai.