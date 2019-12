La scorsa notte intorno alle ore 2:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti con 3 automezzi e 7 uomini (una squadra supportata da due autobotti) all’Oasi Village di Pentimele per domare un incendio che ha distrutto la struttura in legno di circa 200 metri quadrati dei gazebo sulla spiaggia.

L’incendio ha danneggiato anche qualche palma. I pompieri hanno lavorato due ore e mezzo per estinguere il fuoco. Le cause sono in corso di accertamento.