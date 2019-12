Il Questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, stamani ha incontrato la stampa per illustrare il consuntivo dell’attività della Polizia di Stato nel 2019. «Sicuramente – ha affermato il Questore – questo territorio ha tante criticità, ha tanti problemi, ma altrettanto sicuramente possiamo dire che l’attività di contrasto, l’attività di prevenzione soprattutto svolta dalla Questura quest’anno, anche sotto l’egida del prefetto Massimo Mariani, che in comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica ha dato indicazioni di carattere generale sull’ordine pubblico e sui focus interforze che vengono realizzati, ha portato dei risultati straordinari. Un aumento generalizzato dell’attività di polizia di prevenzione e una generalizzata diminuzione di conseguenza dei reati sul territorio, il 20% di rapine in meno, il 30% di incendi di autovetture e di furti in abitazione, sono risultati concreti che i cittadini di Reggio Calabria vivono quotidianamente sulla propria pelle». L’augurio del Questore Vallone ai cittadini è di «continuare in questo modo, di credere che una soluzione diversa è possibile, che una città migliore è possibile e se lavoriamo tutti quanti insieme e hanno fiducia nelle istituzioni, nella Prefettura, nelle forze dell’ordine e nella Questura che io rappresento, sicuramente possiamo lavorando insieme ottenere questi risultati».

Attività interforze disposte nel 2019 dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica

FOCUS ‘NDRANGHETA

La Circolare del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 aprile 2014, relativa al “Focus ‘Ndrangheta”, Piano di azione nazionale e transnazionale rivolto sia al territorio calabrese che alle ulteriori aree dove il fenomeno criminale si è esteso, ha definito una complessiva strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno mafioso–ndranghetista che ha prodotto importanti risultati positivi.

Attraverso una condivisa e rinnovata presenza dello Stato sul territorio, si è inteso promuovere un’azione globale non solo in Calabria ma nell’intero Paese, nonché negli stati esteri dove la ‘ndrangheta ha le proprie ramificazioni.

Il Piano d’azione, nella sua dimensione operativa, intende così riaffermare i valori della legalità intervenendo in tutti gli ambiti e settori di interesse della criminalità organizzata nelle aree ad alta densità criminale; dagli appalti pubblici al contrasto all’abusivismo nelle sue molteplici forme, dalle attività di smaltimento e trattamento rifiuti alle attività di vigilanza delle aree pubbliche e alle piazze di spaccio e, in generale, alla prevenzione dei reati e al consolidamento di tutti quei comportamenti che contribuiscono al rafforzamento del senso di fiducia nei confronti delle Istituzioni ed ai cittadini e che creano, di fatto, vicinanza dello Stato al territorio.

Il Piano, che è a livello provinciale è coordinato dal Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani che si avvale del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica da Lui presieduto, si propone di perseguire in forma sinergica, coordinata e organica, diversi obiettivi basati prioritariamente sul rafforzamento del controllo del territorio prevedendo, in virtù delle specifiche competenze, il contributo e la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, delle Polizie Locali, della Polizia Provinciale nonché dell’Ispettorato del Lavoro e quello sanitario.

Il Piano ha visto l’effettuazione nell’anno 2019 di 432 servizi operativi predisposti dal Tavolo Tecnico effettuato settimanalmente in Questura, con un incremento del 30% a fronte dei 336 riferiti all’anno 2018, su una molteplicità di obiettivi prefissati epredisposti nelle aree periferiche urbane (in modo particolare nei quartieri “Arghillà”, “Sbarre”, presso la c.d “Polveriera Ciccarello” ed“Archi”) ed extraurbane nelle zone di competenza dei Commissariati di P.S. distaccati. Si riportano di seguito i maggiori conseguiti nel corso:

2018 2019 RISORSE UMANE INTERFORZE IMPIEGATE FOCUS ‘NDRANGHETA 29.200 30.900 CAPORALATO AZIENDE CONTROLLATE 118 165 SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE 1.033.392 euro 1.753.739 euro BOVINI VAGANTI ANIMALI ABBATTUTI 55 63

ORDINE PUBBLICO

Particolarmente impegnativa è stata la pianificazione dei molteplici servizi di ordine pubblico assicurati in città e in provincia al fine di garantire l’ordinato svolgimento del diritto di manifestare, costituzionalmente assicurato ai cittadini, nonché per garantire lo svolgimento di pubbliche manifestazioni nella massima cornice di sicurezza.

Si forniscono i principali dati relativi:

2018 2019 NUMERO ORDINANZE PREDISPOSTE 2.900 3.266 TOTALE PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI OP (Interforze) 54.000 57.340 DI CUI: OP STADIO REGGIO CALABRIA 2.000 2.100 VIGILANZA TENDOPOLI SAN FERDINANDO 12.800 12.400

ATTIVITÀ INVESTIGATIVA

La provincia di Reggio Calabria, caratterizzata dalla perniciosa presenza di numerose cosche di ndrangheta, richiede un crescente impegno sul fronte investigativo condotto dalla Squadra Mobile in stretta sinergia con gli organi giudiziari. Sensibili sono stati i risultati compendiati come segue:

Arresti: 176

Denunce in stato di libertà: 65 (si tratta esclusivamente di denunce per reati minori. Quelle per reati associativi o altri gravi reati non sono comprese in quanto coperte dal segreto d’indagine

Operazioni di polizia: 8 più cattura di un latitante, arresto di un pericolo omicida e altri delitti di particolare allarme sociale.

Nello specifico:

operazione Robieres eseguita – con il Commissariato di Polistena (RC) – in data 31.01.2019 (per rapine e detenzione di armi) ;

operazione Take Away eseguita in data 13.02.2019 (per estorsione e sequestro di persona);

operazione eseguita in data 13.03.2019, relativa all’arresto di un soggetto resosi responsabile di tentato omicidio aggravato in danno della ex moglie alla quale aveva dato fuoco cospargendola di liquido infiammabile (parte offesa Rositani Maria Antonietta – autore del reato Russo Ciro);

Operazione Perseidi eseguita in data 16.04.2019 (per violenza sessuale di gruppo e favoreggiamento personale);

operazione Baby Crime eseguita in data 10.05.2019 (per atti sessuali con minorenni);

operazione Canadian ‘Ndrangheta Connection eseguita in data 18.07.2019;

operazione relativa all’arresto di un cittadino filippino resosi responsabile dell’efferato omicidio perpetrato, con l’uso di una mannaia, in pregiudizio della titolare di un’attività commerciale di rivendita di tabacchi, eseguita in data 30.07.2019;

operazione Libro Nero eseguita in data 31.07.2019;

Cattura del latitante di ‘ ndrangheta CREA Domenico, inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, eseguita in data 02.08.2019;

operazione Canadian ‘Ndrangheta connection 2 , eseguita il 09.08.2019;

operazione Core Buniness eseguita il 12.12.2019;

operazione Fake Identity eseguita il 16.12.2019 (tentata rapina ai danni di un furgone portavalori con l’uso di armi e di divise della Polizia di Stato).

Cosche di ‘ ndrangheta colpite dalle operazioni di polizia:

Cosche Figliomeni e Muià alleate della cosca Commisso di Siderno (con le operazioni Canadian ‘Ndrangheta Connection 1 e 2);

Cosca Libri, politici regionali, imprenditori e professionisti di Reggio Calabria (con l’operazione Libro Nero);

Cosca Crea di Rizziconi (Cattura del latitante CREA Domenico);

Cosca Commisso di Siderno (operazione Core Buniness);

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nell’ambito dei servizi predisposti dal piano coordinato di controllo del territorio approvato dal Prefetto di Reggio Calabria in sede di CPOSP in ambito cittadino, implementati dai nuovi dispositivi nel capoluogo e nella provincia, denominati “Martello di Thor”, “Athena”, “Fata Morgana”, “Petrace”, “Morgetia” e “Kaulon”, si registra un sensibile incremento dei risultati conseguiti dall’UPGSP e dai Commissariati di P.S. distaccati, che si riportano di seguito:

Controllo del territorio città e provincia.

Anno 2018 Anno 2019 ARRESTI DI INIZIATIVA 106 139 DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ 856 689 POSTI DI CONTROLLO 5.741 9.125 PERSONE CONTROLLATE 88.714 140.283 AUTOMEZZI CONTROLLATI 41.702 55.687 MOTOVEICOLI CONTROLLATI 2.478 2.694 VEICOLI SEQUESTRATI 346 530 DOCUMENTI RITIRATI 524 592 CONTRAVVENZIONI ELEVATE C.D.S. 2.087 2.997 PERQUISIZIONI PERSONALI 4.466 4.800 CONTROLLI ARRESTI DOMICILIARI 11.737 18.909 ARMI SEQUESTRATE 301 486 FURTI consumati 795 609 RAPINE consumate 50 37 DANNEGGIAMENTI SEGUITI DA INCENDIO 94 81

Controlli effettuati mediante “COPE”

2018 2019 VEICOLI 45.449 73.789 DOCUMENTI 43.538 61.213 SOGGETTI 94.779 145.189 TOTALE 51.442 80.998

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Particolare attenzione è stata posta per il contrasto al fenomeno della violenza di genere grazie anche ai protocolli EVA e LIANA, quest’ultimo avviato nel corso dell’anno.

2018 2019 DENUNCE/QUERELE 48 64 MISURE CAUTELARI 16 38 INTERVENTO VOLANTE SU EVENTO 61 226 ATTIVAZIONE PROTOCOLLO EVA 12 54 ATTIVAZIONE PROTOCOLLO LIANA 0 18

ATTIVITÀ DIGOS

2019 ARRESTI 4 DEFERIMENTI 12 SERVIZI DI OP SVOLTI 258 PERSONALE IMPIEGATO IN OP 1000 circa MANIFESTAZIONI DI RILIEVO 22 giugno Manifestazione Sindacati Confederali 27 luglio Gay Pride 10 agosto Concerto Jovanotti 4 settembre Conferenza Internazionale Spaziale 27 settembre Friday for future Elezioni politiche di Paesi esteri Colombia, Tunisia e Romania Partite di calcio Reggina; basket e pallavolo

ATTIVITÀ Divisione Polizia Anticrimine

Costante è l’impegno profuso per l’applicazione degli strumenti normativi contenuti nel Codice Antimafia relativo alle misure di prevenzione. Di notevole impatto è il contrasto ai patrimoni illecitamente accumulati da parte di appartenenti ai sodalizi criminosi che viene attuato mediante l’emissione dei seguenti provvedimenti di carattere personale e patrimoniale:

2018 2019 MISURE PATRIMONIALI 6 4 MISURE PERSONALI PROPOSTE 28 63 SORVEGLIANZE SPECIALI IRROGATE 7 17 AVVISI ORALI 168 190 FOGLI DI VIA OBBLIGATORI 5 26 DASPO 45 41 AMMONIMENTI 55 87 ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI 10 18

ATTIVITÀ Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

2018 2019 PASSAPORTI RILASCIATI 2840 4071 REVOCHE PASSAPORTI 1653 1565 ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI 102 171 SANZIONI AMMINISTRATIVE 44 €52.975,00 81 €73.440,00 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 33 41 AUTORIZZAZIONI EX. ART. 127 T.U.L.P.S. (commercio preziosi) AUTORIZZAZIONI EX ART. 88 T.U.L.P.S. (raccolta scomma VLT) 31 22 SOSPENSIONE EX ART. 100 T.U.L.P.S. 3 6 AUTORIZZAZIONI FUOCHI ARTIFICIALI 22 24 RILASCI/ RINNOVO PORTO DI FUCILE 870 785 REVOCHE PORTO DI FUCILE 35 41

ATTIVITÀ Ufficio Immigrazione

Sono stati emessi 6.183 permessi di soggiorno, di cui:

186 Carte di soggiorno per Congiunti di Cittadini dell’Unione Europea;

4.427 permessi di soggiorno elettronici;

704 permessi di soggiorno cartacei,

866 permessi di soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo.

In fase di rinnovo di 641 permessi di soggiorno per Motivi Umanitari e per Protezione Sussidiaria, l’Ufficio Immigrazione ha curato per le competenti Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, distribuite in varie Regioni d’Italia, l’attività istruttoria, ivi inclusi gli accertamenti afferenti ai profili di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come evincibili dalla consultazione delle banche-dati in dotazione. Nello specifico, è stata curata l’attività istruttoria per:

558 rinnovi di permessi per Motivi Umanitari;

83 rinnovi di permessi per Protezione Sussidiaria.

Sono stati, altresì, emessi 123 Documenti di Viaggio Elettronici (D.V.E.), di cui:

1 per titolare dello status di Apolidia;

86 per titolare di permesso di soggiorno per Motivi Umanitari e/o per Protezione Speciale;

14 per titolari di permesso di soggiorno per Protezione Sussidiaria;

22 per titolari dello status di Rifugiato.



È stata curata l’attività istruttoria propedeutica all’emissione di 150 Decreti prefettizi di espulsione nei confronti di stranieri irregolari, così suddivisi per modalità esecutiva:

97 con Ordine questorile di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni dalla notifica;

44 con Ordine questorile di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), indicato dal Servizio Immigrazione;

2 con Ordine di accompagnamento immediato alla frontiera;

7 con Ordine questorile di ritiro cautelare del passaporto e contestuale obbligo di firma, come misure alternative al trattenimento presso un C.P.R.

Sono state, altresì, eseguite 3 Espulsioni Giudiziarie, di cui:

1 espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione;

2 espulsioni a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione.

È stata curata, infine, l’attività istruttoria propedeutica all’emissione di 12 provvedimenti prefettizi di Allontanamento nei confronti di altrettanti cittadini Comunitari, di cui: