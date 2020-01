Se hai un’azienda e vuoi rafforzare ulteriormente la qualità del tuo rapporto con la clientela, allora i regali personalizzati dovrebbero sempre far parte del tuo piano di marketing, soprattutto se realizzati con la qualità e la dedizione dei migliori servizi del settore, come quelli di https://www.maxilia.it/.

Ma perché, in un mondo sempre più orientato al marketing digitale, i gadget personalizzati sono ancora un vero e proprio must?

L’importanza del regalo aziendale

Iniziamo con il rammentare che il regalo aziendale è sempre molto importante da inserire all’interno del proprio piano di marketing, considerato che è il riflesso della tua azienda.

Si tratta, in altri termini, di un “momento della verità” molto importante per le relazioni con la tua clientela. Come imprenditore, dovresti infatti ben sapere che non hai altre possibilità di fare una prima impressione. Un semplice gesto di ringraziamento, un regalo o un piccolo gadget può trasformare i tuoi clienti in sporadici utenti a clienti fidelizzati a vita!

In altre parole, l’invio di un regalo curato con cura ai tuoi clienti non solo dimostra che hai a cuore il rapporto professionale, ma è un riflesso della tua cultura aziendale e dei tuoi valori aziendali. Questo gesto viene spesso trascurato nei momenti di grande frenesia, ma ricorda sempre che pianificare la spedizione di regali aziendali è fondamentale, perché dimostra che la tua azienda è disposta a fare uno sforzo in più, anche quando c’è molto da fare!

Rafforzare il tuo brand

Quando si tratta di rafforzare il tuo brand, i regali aziendali costituiscono un’eccezionale forma di pubblicità. Ti danno infatti modo di rimanere in contatto con i tuoi clienti, e possono rinnovare la visibilità del tuo marchio per molto tempo.

Rispettare le tradizioni

In alcune culture, come quella italiana, ci si aspetta che le aziende (si pensi alle banche, ecc.) eroghino dei piccoli presenti alla propria clientela. Dunque, se nel tuo settore questa usanza è particolarmente radicata, prenditi del tempo per ricercare un buon regalo per la tua clientela, e personalizzalo a dovere!

Distinguersi dalla concorrenza

Quando si tratta di regali aziendali, non ci si può permettere di non essere all’altezza della concorrenza. Un regalo aziendale unico può aiutare a mantenere il tuo brand e la tua azienda al top delle preferenze, facendoti così preferire sui competitors.

Consigli per i regali aziendali

Prima di iniziare la tua lista di gadget personalizzati da creare, cerca di fissare a mente alcuni aspetti fondamentali. Per esempio, assicurati sempre che il tuo gadget sia in linea con la tua attività commerciale, e che dunque non si allontani dal tuo settore.

Nel dubbio, rammenta che i regali alimentari sono sempre apprezzati, e che se sei preoccupato per le scadenze imminenti, puoi sempre acquistare i regali personalizzati con largo anticipo, in maniera tale da farti trovare pronto nel momento dell’occasione.

Infine, rammenta che i regali aziendali non dovrebbero essere limitati solo ai tuoi clienti, e magari solo ai migliori tra di essi. Regalare ai dipendenti lo stesso gadget dimostra che apprezzi il loro duro lavoro, e lo stesso vale per i tuoi collaboratori: un gentile gesto di apprezzamento che può aiutare a risollevare il morale e a migliorare il posto di lavoro. Inoltre, è stato dimostrato che i dipendenti che si sentono apprezzati, sono anche quelli più impegnati a ottenere risultati migliori.

Speriamo che questi brevi suggerimenti ti possano essere di utilità per poter programmare il tuo prossimo gadget aziendale e, così facendo, cercare di conseguire tutti i benefici che sopra abbiamo riassunto per te. Facci sapere se ti siamo stati d’aiuto e che cosa hai scelto per il nuovo anno!