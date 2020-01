“Vergogna, profonda vergogna per i parlamentari abusivi di Pd e 5S che vogliono processarmi, vogliono mandarmi in tribunale, in galera ma hanno paura e vergogna quindi rimandano. Se siete uomini e non conigli o chiacchieroni, subito. Però avviso i signori giudici: cercate un tribunale grosso grosso perché non dovrete processare solo me perché ho difeso i confini, la sicurezza e l’onore del mio Paese. Dovrete processare alcuni milioni di italiani”. Così Matteo Salvini sulla sua pagina facebook in merito all’eventuale rinvio del voto del Parlamento sul caso Gregoretti.

“Mandatemi a processo subito se ritenete che sono un delinquente – prosegue – e poi valuteranno gli italiani. Non ho paura di niente e di nessuno. Ho difeso il mio Paese. Per il mio Paese ed i miei figli sono disposto a dare la vita, figurati se ho paura di un tribunale, di un processo o di qualche poltronaro litigioso. Sono qua, venite a prendermi, non ho paura, tanto al governo con i voti degli italiani ci torniamo. I porti torneremo a chiuderli come è giusto che sia in un paese civile”.