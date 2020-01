A pochi giorni da un furto perpetrato ai danni di un supermercato del quartiere di Catanzaro Lido la Polizia di Stato identifica il ladro. Nello scorso mese di dicembre, appena ricevuta da parte della direttrice del supermercato la denuncia del furto subito, gli agenti del Commissariato Sezionale di P.S. di Catanzaro Lido hanno avviato le attività info-investigative acquisendo tutte le informazioni e le immagini del sistema di videosorveglianza, accertando le circostanze e la dinamica del furto.

L’uomo posizionatosi innanzi un espositore di merce in offerta si era impossessato di tre articoli per cellulare e li aveva occultati nelle tasche del giubbotto che indossava, per poi allontanarsi dall’esercizio commerciale. Grazie alla professionalità dei poliziotti e alla loro conoscenza del territorio si è giunti all’identità dell’autore del furto: si tratta di un catanzarese di 38 anni, incensurato, che è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.