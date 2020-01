“Nel Comune di Reggio Calabria il Partito Democratico si conferma il primo partito assoluto, attestandosi al 23%, il dato più alto dell’intera regione. Un risultato che ci consegna una grande responsabilità, sottolineando un’ottima affermazione dei candidati democratici reggini, cui va un sincero ringraziamento, al pari dei candidati della lista Democratici Progressisti e della lista Io Resto in Calabria”. Questo il commento del voto in Calabria da parte del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Dispiace per il dato complessivo regionale – prosegue il primo cittadino – nonostante il grande impegno di Pippo Callipo, che si è battuto con passione per la sua terra. Rimane il fatto che il vero vincitore di questa tornata elettorale è il partito dell’astensionismo: in Calabria più di un cittadino su due non ha votato, con punte di astensionismo molto alte soprattutto tra i giovani. E questo deve far riflettere una classe dirigente che evidentemente è percepita lontana dai reali bisogni dei cittadini. Su questi temi dovrà concentrarsi il lavoro di tutto il centrosinistra nei prossimi mesi”.

Infine i complimenti di Falcomatà alla vincitrice: “Alla presidente eletta Jole Santelli auguri di buon lavoro per questo suo impegno alla guida della Regione”.