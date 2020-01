“Fratelli d’Italia diventa il primo partito del centrodestra raggiungendo lo straordinario dato del 16 % in provincia di Reggio Calabria e si afferma anche nella Città Metropolitana come leader della coalizione riportando la destra politica al primato. Un risultato straordinario frutto del lavoro di squadra svolto in sinergia da militanti, dirigenti, amministratori locali e candidati al consiglio regionale ”. Lo dichiara il Questore della Camera e commissario provinciale di FdI a Reggio Calabria Edmondo Cirielli.

“Il nostro partito – sottolinea – ha dimostrato di aver messo in campo un progetto serio e credibile per rilanciare questa splendida provincia che, come l’intera Calabria, ha bisogno di meno tasse, più infrastrutture, più lavoro e più turismo per tornare ad essere competitiva sotto il profilo economico e sociale con le altre regioni italiane. Auguri di buon lavoro ai nostri consiglieri regionali eletti e alla neo presidente Jole Santelli, che si è dimostrato un ottimo candidato e sarà una presidente anche migliore. Sono convinto che, tutti insieme, faremo rinascere la Calabria” conclude Cirielli.