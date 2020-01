Vince anche a Riace Jole Santelli, candidata del centrodestra alla guida della Regione Calabria. Il dato definitivo le assegna il 53% dei suffragi nella cittadina amministrata per anni da Mimmo Lucano, il sindaco noto per i progetti legati all’immigrazione, ora guidata da Antonio Trifoli, primo cittadino eletto anche con i voti della Lega. Pippo Callipo, candidato del centrosinistra, si ferma al 21,34%. Spicca il voto per Carlo Tansi, candidato civico, ex capo della protezione civile regionale, che raccoglie il 20,62%, mentre Francesco Aiello, candidato dei Cinquestelle, raggiunge appena il 5,04%.

Elezioni Calabria: a Riace Lega raggiunge 22% dei voti

Raggiunge il 22% dei consensi la Lega a Riace, centro simbolo delle politiche d’accoglienza dei migranti ai tempi del sindaco di Mimmo Lucano. Il partito di Matteo Salvini aveva totalizzato nel comune dello Ionio reggino un notevole consenso già alle elezioni europee, svoltesi contestualmente alle comunali che hanno visto affermarsi l’attuale primo cittadino, Antonio Trifoli, indipendente sostenuto anche dalla Lega la cui lista, a scrutinio ultimato, riporta 168 voti.