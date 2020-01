La Pallacanestro Viola chiede di intitolare una piazza o una via di Reggio Calabria a Kobe Bryant, l’ex campione di basket Nba deceduto in California nello schianto dell’elicottero sul quale viaggiava insieme alla figlia 13enne e ad altre 7 persone. Kobe Bryant, figlio dell’ex cestista della Viola, Joe Bryant, da bambino ha vissuto a Reggio Calabria dove con la famiglia aveva seguito il padre.

“Siamo ancora completamente scioccati dalla notizia della morte di Kobe. Tuttavia il lutto deve cominciare a lasciare spazio all’azione, perché l’eredità del “nostro” campione non vada perduta nella nostra città”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dalla Viola, che chiede ufficialmente al sindaco Giuseppe Falcomatà e al presidente della commissione toponomastica comunale, il professor Giuseppe Cantarella, l’intitolazione alla stella del basket. “Perché – spiega la società reggina – la nostra Reggio è parte di questa grande storia, perché l’eredità non vada perduta. Sappiamo bene che la legge impone dei limiti ma crediamo che in un caso così importante essi possano e debbano essere superati”.