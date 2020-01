“Reggio Calabria ti ricorderà con uno spazio pubblico da dedicare alla tua memoria, perché per noi, anche se sei diventato un gigante sarai sempre ‘il piccolo Kobe‘”. E’ quanto si legge in un post pubblicato su facebook dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, dedicato alla scomparsa di Kobe Bryant, l’ex campione di basket Nba deceduto in California nello schianto dell’elicottero sul quale viaggiava insieme alla figlia 13enne e ad altre 7 persone.

“È a Reggio che hai mosso i tuoi primi passi nella pallacanestro – ricorda Falcomatà – è a Reggio che hai vissuto e sei andato a scuola; è Reggio che ti ha visto fare i primi canestri a fine primo tempo durante le partite di papà Joe; è a Reggio che hai imparato “l’ossessione” per il basket”. “Ti portiamo con noi Kobe – conclude Falcomatà – a Reggio. Da quel campo da cui tutto è partito, e tu a dirci che anche da qui si possono vedere le stelle e diventare una di loro. Veglia sui nostri giovani Kobe, sostienili nel gioco della vita”.