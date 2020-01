Tra gli imprenditori vittime delle estorsioni della cosca Labate vi sono anche i fratelli Berna, ovvero l’ex presidente dell’Ance Calabria (associazione nazionale costruttori edili) Francesco Berna, e suo fratello Demetrio Berna, già consigliere al Comune di Reggio Calabria nel 2002 e 2007, oltre che assessore al Bilancio tra il 2011 ed il 2012.

Entrambi sono stati coinvolti nell’operazione Libro Nero, condotta nel luglio scorso dalla Polizia di Stato, con l’accusa di associazione mafiosa, di loro e della ditta Berna il collaboratore di giustizia Enrico De Rosa disse agli inquirenti: “Si scrive Berna ma si legge Libri”.

Nell’ambito dell’odierna operazione Helianthus, invece, gli inquirenti hanno raccolto anche le dichiarazioni dei fratelli Berna, come rivelato dal procuratore Giovanni Bombardieri nel corso della conferenza stampa tenuta in Questura: “Hanno fatto riferimento a una serie di episodi estorsivi ai quali erano stati sottoposti e che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri imprenditori, vittime di altre estorsioni, e nelle attività di riscontro che la squadra mobile ha svolto puntualmente”. “Sono indagati in procedimento connesso – ha chiarito Bombardieri – ma in questa indagine i Berna sono parte offesa, vittime di estorsione da parte dei Labate”.