Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del commercio abusivo, nella serata di ieri la polizia locale di Reggio Calabria ha sorpreso un cittadino extracomunitario intento ad esporre merce per la vendita sul Corso Garibaldi. Dagli accertamenti immediatamente avviati si è appurato che il soggetto non aveva alcun titolo autorizzativo per l’attività commerciale. Si è proceduto così a norma di legge ad applicare la sanzione amministrativa di oltre 5000 euro. La merce esposta, oltre 20.000 pezzi, veniva sottoposta a sequestro.

Il soggetto, privo di qualsiasi documento, è stato fermato per l’identificazione ed accompagnato, previa informativa al magistrato di turno, presso l’ufficio stranieri della Questura. Qui, col prezioso ausilio della Polizia di Stato si è potuto accertare la clandestinità del venditore, di nazionalità pakistana, e sono state avviate le procedure di espulsione concluse stamani con la notifica dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni. Si è proceduto altresì alla denuncia alla locale autorità giudiziaria per il reato di clandestinità.