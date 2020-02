Oggi, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso l’aula “Col. Fazio” della Scuola Allievi Carabinieri, il Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Dott. Luciano Gerardis, ha accusato un malore.

Nella cornice di sicurezza predisposta per l’occasione, vi era personale medico e infermieristico dell’Arma dei Carabinieri che ha soccorso prontamente il Presidente. Il più vicino a prestare aiuto è stato il senatore Marco Siclari, che è un medico, e che quale parlamentare di Forza Italia stava partecipando, seduto in prima fila tra le autorità, alla cerimonia.

Dopo le prime cure presso l’infermeria presidiaria della Scuola, il presidente si è ripreso e ha voluto fortemente tornare in aula per assistere alla cerimonia. Nel frattempo è stato il presidente di sezione di Corte d’assise d’appello, Roberto Lucisano, a terminare la lettura della relazione del presidente Gerardis e a pronunciare la formula rituale di apertura dell’anno giudiziario.

Gerardis è tornato in aula tra gli applausi, si è voluto scusare per l’inconveniente ed ha partecipato alla cerimonia fin quando è stato colto una seconda volta da malore. Ancora una volta è intervenuto il senatore Siclari e il personale medico e infermieristico della Scuola Allievi che ha trasportato il presidente Gerardis con ambulanza dell’Arma dei Carabinieri presso il locale ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di cardiologia, per gli accertamenti del caso. Fonti vicine al presidente, al quale formuliamo i migliori auguri a nome della redazione di Newz.it, riferiscono che sta meglio.