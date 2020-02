Mancano ancora poco più di due mesi al 7 aprile 2020, la data di avvio del BET iGaming Expo 2020, in programma in quel di Londra. Un periodo che sarà difficile cercare di coprire, considerata la grandissima attesa, interesse e curiosità di operatori di settore e appassionati nei confronti dell’evento britannico, un appuntamento che si preannuncia imperdibile per tutti coloro i quali desiderano migliorare la conoscenza dell’evoluzione del mondo del gambling e – più in generale – del gioco online.

Ma perché il BET iGaming Expo è così atteso dai seguaci di questo comparto a metà tra il business e l’entertainment? Quali sono le iniziative che nessun appassionato di iGaming dovrebbe perdere?

Il BET iGaming Expo, in breve

Com in parte già anticipato dal sito di settore www.machineslotonline.it, il BET iGaming Expo, in programma a Londra tra il 7 e il 9 aprile 2020, è un evento ricco di conferenze e incontri a tema gambling e iGaming. Un calendario fittissimo di momenti di rilievo, che sarà ulteriormente arricchito dalla disponibilità di accesso a una business zone, un’area relax, diversi party e afterparty che contribuiranno a creare un clima più favorevole e ben disposto al colloquio, al dialogo, alla condivisione e – perché no! – alla possibilità di allacciare nuove relazioni d’affari.

Di fatti, la sola partecipazione all’evento garantirà probabilmente la facile opportunità di entrare in positivi contatti con i presenti: centinaia di rappresenti delle più note case da gioco, sviluppatori tech, pubblicitari, operatori del gambling, specialisti SEO e tanto, tanto altro ancora!

La presenza di John Lefebvre

Indubbiamente, tra gli appuntamenti più interessanti di tutta la tre-giorni londinese c’è la partecipazione di John Lefebvre. Il co-fondatore di Neteller, oggi sostanzialmente sparito dai grandi palcoscenici, sarà presente con un proprio intervento che potrebbe passare alla storia recente del settore.

Ricordiamo infatti che per molti anni Lefebvre non ha rilasciato interviste, né si è reso protagonista di diverse partecipazioni pubbliche. Il magnate ha però deciso di partecipare proprio alla BET London iGaming Expo 2020 per poter raccontare dal vivo la propria esperienza con Neteller, e la sua vita dopo questo importante progetto tech.

Al termine di questa conferenza, Lefebvre parteciperà a una sessione di domande/risposte nella quale soddisferà ogni curiosità da parte dei presenti.

Oltre 12 ore di conferenze

Il cuore dell’evento sarà evidentemente rappresentato dalle oltre 12 ore di conferenze già programmate, con 30 speaker protagonisti provenienti da tutte le parti del mondo. Un calendario ideale per potersi aggiornare su tutto ciò che sta accadendo nel mondo del gaming, anticipandone alcune delle principali evoluzioni sul futuro a breve termine.

Gli eventi sono attualmente organizzati in quattro blocchi di contenuti (Casi reali, la potenzi del marketing; Evoluzione delle soluzioni di business; Il futuro del gambling; Ultime novità dal Software Development World): per poter consultare il dettaglio integrale, consigliamo tutti gli interessati di consultare il sito internet ufficiale dell’evento.

All’interno dello stesso, sarà possibile conoscere le modalità di acquisto e di prenotazione dei biglietti, e di ingresso alla struttura ospitante.