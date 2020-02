“La travolgente vittoria del centrodestra, a cui ho contribuito, mi impegna a continuare con coerenza un progetto politico a difesa dei calabresi e della Calabria”. Lo afferma il candidato alle elezioni regionali, Bruno Bagnato, che formula gli auguri alla neo presidente Jole Santelli e ai neo consiglieri regionali e nel ringraziare gli elettori assicura che il suo impegno politico prosegue con maggiore slancio.

“Eravamo stati facili profeti – prosegue Bagnato – nell’annunciare in campagna elettorale che la Calabria avrebbe avuto per la prima volta una donna presidente della giunta regionale e così è stato, a Jole Santelli e a tutti i consiglieri regionali della nuova legislatura auguro un lavoro proficuo. I problemi sono tanti, lo testimoniano il disagio che ci è stato trasmesso dalle tantissime persone incontrate durante la campagna elettorale, siamo convinti che la presidente Santelli saprà affrontarli e risolverli, a partire dalle giuste priorità con cui dovrà fare i conti con una moltitudine di errori passati. Vigileremo sul rispetto dei punti programmatici certi di trovare un’amministrazione regionale attenta e capace di ascoltare i bisogni del territorio”.

“A partire – afferma Bagnato – dalla punta dello Stivale. Non a caso la coalizione di centrodestra ha aperto la campagna elettorale a Reggio Calabria, è proprio qui che più di ogni altra provincia della Calabria è quanto mai urgente imprimere una svolta decisa di cambiamento. Reggio Calabria oggi è ultima tra gli ultimi, in profondo rosso su tutti gli indici, classifiche e tabelle, su scala regionale o nazionale. Più che altrove è qui che occorre iniziare a rimediare agli errori e all’assenza dell’amministrazione dell’ormai ex governatore Oliverio e dell’imminente ex sindaco Falcomatà. Bisogna intervenire e non si può perdere altro tempo, i reggini non possono permettersi di restare nel limbo altri quattro mesi per la campagna elettorale delle elezioni comunali, anche queste dall’esito scontato per la pessima amministrazione Falcomatà”.

“Da parte mia – conclude Bagnato – continuerò a portare avanti con lealtà e coerenza un progetto politico, arricchito dall’esperienza delle elezioni regionali che hanno premiato il centrodestra, nella convinzione che l’attività politica debba essere sempre al servizio della propria comunità”.