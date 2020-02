Siamo di fronte ad un’altra escalation di violenza nel nord-ovest della Siria. Lunedì, pesanti combattimenti nelle province siriane di Idlib e Aleppo hanno causato la morte di cinque soldati turchi e quattro combattenti ribelli sostenuti dalla Turchia.

In mattinata, ribelli siriani e funzionari del governo turco hanno dichiarato di aver avviato un’operazione congiunta contro le forze di Assad per riconquistare la zona di de-escalation di Idlib dall’esercito del dittatore. Con l’aiuto dell’aeronautica russa, quest’ultimo aveva già lanciato un’offensiva nell’aprile dello scorso anno e al momento ha portato sotto il controllo di Assad circa la metà dell’area concordata come zona di cessate il fuoco .

Poco dopo l’inizio dell’offensiva, alla quale, secondo gli esperti, hanno preso parte fino a 10.000 soldati turchi e 500 carri armati, Ankara ha interrotto la sua avanzata. I negoziati continuano con la Russia per la ricerca di una soluzione pacifica e sul ritiro delle forze di Assad, ha affermato l’Ufficio presidenziale turco.

Allo stesso tempo, le truppe di Assad hanno continuato ad avanzare nella provincia di Aleppo, conquistando tre città e sparando proiettili di artiglieria verso una base dell’esercito turco presso l’aeroporto militare siriano di Taftanaz. Secondo il Ministero della Difesa turco, cinque soldati turchi sono stati uccisi e altri cinque feriti. Anche quattro ribelli alleati sono stati uccisi, ha detto Idlib.

Durante tutto il giorno, i ribelli siriani hanno bombardato le forze di Assad con missili anticarro consegnati dalla Turchia. Secondo un rapporto, la domenica sera la Turchia ha consegnato 300 nuovi razzi BGM-71 in stile americano, considerati particolarmente potenti e mirati.

Le Nazioni Unite hanno annunciato alla fine della scorsa settimana che l’attuale offensiva di Assad e Russia nella regione di Idlib aveva causato la fuga di circa 586.000 persone dal solo 1 ° dicembre 2019. “La situazione umanitaria nel nord-ovest della Siria continua a peggiorare in modo allarmante”, hanno affermato le Nazioni Unite in una nota.

Gli osservatori ritengono che l’enorme fuga verso il confine turco sia la ragione principale dell’offensiva turca a Idlib. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha già dato rifugio a oltre tre milioni di rifugiati in Turchia. Il presidente turco non può e non vuole prenderne più e sta quindi cercando di liberare di nuovo la sua città natale in Siria. Ciò dovrebbe portare ad uno stop dei rifugiati in fuga verso e ad un nuovo esodo, ma di ritorno nella loro città natale.