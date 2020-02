Ci sono strumenti che ci accompagnano nella quotidianità da diversi anni ormai, tanto da diventare indispensabili per il nostro lavoro e non solo per quello. Uno di questi è la stampante HP laser, uno degli ultimi strumenti tecnologici che ci consente di stampare documenti e immagini in qualsiasi momento.

Sul mercato sono disponibili diversi modelli di stampanti che si differenziano a seconda che li si utilizza per PC di casa, PC da ufficio o vere e proprie stamperie. Le stampanti laser di ultima generazione consentono di stampare su ogni tipo di carta e di farlo in modo rapido e professionale.

La storia delle stampanti

La storia delle stampanti moderne è abbastanza recente, anche se le prime risalgono all’epoca del telegrafo quando esistevano delle simil-stampanti che stampavano in automatico i codici morse ricevuti. La prima stampante fu inventata nel 1970 da Centronics, seguita poi dalla stampante Epson con la matrice a 24 aghi. Questa stampante segnò una svolta verso la qualità ed efficienza delle stampe attraverso il PC. Da allora lo sviluppo di tali strumenti tecnologici è stato ampio e ci ha portato alle modernissime stampanti laser.

Cos’è una stampante laser

Una stampante laser è in grado di stampare ad alta velocità e di garantire stampe nitide e perfette. Le moderne stampanti laser sono dotate di WLAN, Bluetooth, NFC, Ethernet. Oggi possono essere controllati dal computer o dallo smartphone. Ciò lo rende perfetti per gli ambienti professionali e per qualsiasi genere di attività, anche quelle casalinghe e quotidiane. Le prestazioni e l’affidabilità delle stampanti laser sono tra le sue caratteristiche principali. Per le stampanti a getto d’inchiostro, le testine di stampa possono asciugarsi rapidamente.

LaserJet Pro M15a

Tra i tanti modelli disponibili di stampante HP laser sul mercato c’è la LaserJet Pro M15a. Un modello rapido e perfetto per qualsiasi genere di attività ed esigenza. Si tratta di un modello che vanta la funzionalità di sicurezza dinamica e perfetta per la casa e le piccole e medie imprese. Stampa in diversi modelli come A4; A5; A6; buste (C5, DL) ed ha un massimo di 8000 pagine al mese. Dotata, inoltre, di porta Hi-Speed USB 2.0.

Color Laser 150 nw

Anche questo modello è capace di offrire prestazione eccellenti in quanto produce stampe a colori di qualità professionale e scansioni dal proprio smartphone. Il modello vanta la funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. È dotata di stampa wireless a rete ed è perfetta per un team di cinque utenti. Dotata, inoltre, di porta USB 2.0 Hi-Speed, porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11 b/g/n.

HP 107a

Chiudiamo con il modello di stampante HP Laser 107a che permette prestazioni elevate ad un prezzo contenuto, per ottenere facilmente stampe di qualità professionale. Anche questo modello è dotato di funzionalità di sicurezza dinamica, porta Hi-Speed USB 2.0. Un modello perfetto per l’ambiente lavorativo ma anche per le esigenze casalinghe di studenti e professionisti.