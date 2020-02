Per traverse per il letto si fa riferimento ad accessori utili in diverse circostanze

Si tratta di particolari teli, il cui compito è quello di impedire o limitare che il materasso e le lenzuola siano da cambiare a causa dell’eventuale presenza involontaria di fluidi sul letto, come quelli derivanti da liquidi caduti accidentalmente, o quelli dovuti all’incontinenza della persona allettata.

Le traverse letto misura 80×180, oppure quelle da 60×90 o di altre misure ancora, rappresentano pertanto dei dispositivi che hanno una funzione di protezione. A seconda delle dimensioni, tali traverse si rivelano adatte per essere utilizzate in determinati tipi di letti.

Risultano molto comode, perché si mantengono stabili anche facendo movimenti bruschi nel letto, compresi quelli involontari che la persona a letto potrebbe compiere mentre dorme. Inoltre, quelle di maggiore qualità fanno in modo che la persona allettata non si accorga neanche della loro presenza.

Visto che risultano essere molto efficaci, questi particolari teli possono rappresentare un grande vantaggio, assicurando meno stress in caso di imprevisti sia a colui che si trova nel letto, e sia all’eventuale persona che si occupa di lui.

Alcuni esempi sull’utilità delle traverse per il letto

In generale, le traverse per il letto si rivelano molto utili per quelle persone che sono costrette a stare a letto per incapacità (temporanea o meno che sia) di muoversi autonomamente, ma anche per coloro che hanno problemi di incontinenza.

A prescindere che si tratti di traverse letto 80×180, di traverse 60×90 o che abbiano altre misure ancora, questi strumenti contribuiscono a preservare il più possibile l’igiene del letto, e a mantenerlo quanto più possibile asciutto nonostante alcuni episodi involontari. Possono anche evitare che si formino (o che si limiti la formazione) di possibili macchie poi difficili da lavare, sul materasso o sulle lenzuola.

Tra i più comuni casi in cui le traverse per il letto si rivelano utili, rientrano i problemi di incontinenza o le fuoriuscite di feci acquose o urina dal pannolone. Ma anche le cadute accidentali di acqua da bere o altre bevande. Così come la eventuale caduta di liquidi disinfettanti che servono a medicare le ferite. Nonché, le cadute involontarie di acqua per il lavaggio della persona allettata.

Come si applicano le traverse per il letto

Le traverse per il letto si applicano seguendo un preciso metodo, quindi non vanno mai posizionate in maniera casuale.

Inoltre, va anche considerato che esistono traverse letto 80×180 che sono adatte a letti di determinate dimensioni, e traverse letto che misurano 60×90 o altro ancora che sono più indicate per altri tipi di letti. Quindi sarebbe poco sensato scegliere, eventualmente, traverse più piccole soltanto per risparmiare.

Sono accessori che dispongono di un lato concepito proprio per aderire al letto nel miglior modo possibile, mentre l’altro lato è molto assorbente, ed è proprio quest’ultimo che è in grado di assicurare il giusto grado di protezione dall’accidentale caduta di fluidi e dalla possibile formazione di macchie.

Tali traverse vanno applicate proprio al di sotto della persona che si trova a letto, tenendo appunto conto del fatto che i due lati di ciascuno di questi particolari teli sono differenti.