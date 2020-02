Bagno di sangue questa notte ad Hanau, città dell’Assia non molto lontana da Francoforte.

I primi colpi sono stati sparati intorno alle 22:00 nello shisha-bar (locali in cui si fuma narghilé) “Midnight” su Heumarkt nel centro di Hanau. Si dice che il tiratore abbia suonato il campanello e poi sparato selvaggiamente nell’area fumatori. Le vittime lì: cinque giovani, tra cui una donna. Secondo le informazioni di BILD, tra le vittime sono presenti persone di etnia curda.

Una seconda scena del crimine viene localizzata nelle vicinanze, a Kurt-Schumacher-Platz, situata in una zona residenziale. In quest’area c’è un chiosco al piano terra di un condominio, insieme all’ “Arena Bar & Café”, un altro locale frequentato dalla comunità turca. Anche qui il killer ha aperto il fuoco, apparentemente sparando da un’auto in corsa.

Un’ulteriore scena del crimine viene identificata a soli due chilometri di distanza, nel distretto di Kesselstadt. Anche lì sono stati avvertiti colpi di arma da fuoco. In questo terzo luogo, la polizia ha trovato il sospetto morto nel suo appartamento. È stato anche scoperto il corpo della madre dell’uomo. Secondo la polizia, attualmente non ci sono prove di altri autori.

Secondo le informazioni di BILD, il presunto autore ha lasciato una lettera di confessione e ha pubblicato un video su youtube. Nella lettera, Tobias R. parla, tra l’altro, della necessità di distruggere alcuni popoli la cui espulsione dalla Germania non può più essere raggiunta. In un messaggio su Twitter, la polizia ha esortato a non distribuire video o notizie da fonti sconosciute. “La speculazione non ci aiuta in alcun modo”, ha detto il quartier generale delle forze dell’ordine.