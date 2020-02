La visita di Donald Trump a Nuova Delhi è stata messa in ombra da violente proteste che hanno continuato ad interessare la capitale dell’India. Mentre i manifestanti e la folla armata alimentavano il caos nelle strade e il bilancio delle vittime è salito a sette.

Scontri violenti tra gruppi di manifestanti che hanno appoggiato o si sono opposti a una nuova legge sulla cittadinanza hanno provocato la morte di un poliziotto e sei civili. La polizia ha sparato lacrimogeni e granate fumogene nel tentativo di controllare la violenza.

Il Citizenship Amendment Act (CAA) concede l’amnistia agli immigrati non musulmani provenienti da tre paesi vicini a maggioranza musulmana. La nuova legge ha sollevato il timore che lo status secolare dell’India possa essere messo a rischio.

I critici dicono che questa legge discrimina i musulmani, ma il governo afferma che le proteste non sono necessarie in quanto cerca solo di concedere l’amnistia alle minoranze perseguitate.

Finora le proteste sono state in gran parte guidate da donne e uomini musulmani, ma anche molti indù si sono uniti a loro.

Lunedì notte a Nuova Dehli, ci sono stati anche scontri tra gruppi nazionalisti indù e comunisti che hanno tenuto manifestazioni pro e anti-USA in risposta all’arrivo di Trump, che è alla sua prima visita ufficiale in India.

Mentre la violenza continuava, il primo ministro di Delhi, Arvind Kejriwal, ha tenuto un incontro martedì con il ministro degli interni, Amit Shah, con i politici locali e i funzionari delle zone colpite dalla violenza. “Sono molto preoccupato per la situazione in alcune parti di Delhi”, ha twittato, “Tutti noi insieme dovremmo fare tutti gli sforzi possibili per ripristinare la pace nella nostra città. Invito nuovamente tutti a evitare la violenza “.

Un ordine della sezione 144, che impedisce le riunioni di più di quattro persone, è stato imposto in varie aree nel nord-est di Delhi, dove si è concentrata principalmente la violenza, e le scuole nella zona sono state chiuse.

Anche l’arrivo di Trump a Delhi lunedì notte ha suscitato disordini. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i nazionalisti indù hanno tenuto una riunione di preghiera in cui hanno messo un segno vermiglio sulla fronte di Trump in un poster, benedicendolo, mentre un prete ha cantato inni indù augurando il successo di Trump nel suo tentativo di instaurare legami forti con l’India.

Vishnu Gupta, presidente dell’organizzazione di destra Hindu Sena, ha dichiarato: “Attraverso un rituale del fuoco stiamo invocando Dio per benedire l’America e l’India”. Ha affermato di voler Trump e Modi come combattenti contro l’Islam radicale e la diffusione del terrorismo.

Altrove a Delhi, dozzine di sostenitori del partito comunista indiano portavano uno stendardo con la scritta: “Trump torna indietro”. Manifestazioni anti-Trump si sono verificate anche nelle città di Gauhati a nord-est, Calcutta a est e Hyderabad a sud.

Trump ha incontrato il primo ministro indiano, Narendra Modi, martedì pomeriggio, mentre le strade di Delhi continuavano a bruciare. I funzionari statunitensi hanno affermato che Trump solleverà la questione della libertà religiosa nella sua discussione privata con Modi a Delhi, nel suo discorso a una manifestazione di Ahmedabad lunedì, Trump ha elogiato Modi per la sua leadership democratica e tollerante.

Doraisamy Raja, segretaria generale del partito comunista, ha invece accusato Modi di soccombere alle pressioni statunitensi sull’accesso al mercato indiano piuttosto che proteggere gli interessi dell’India.

Gli Stati Uniti e l’India, però, non sono riusciti a concludere un accordo commerciale e i colloqui sembrano essere in una situazione di stallo. Trump dovrebbe tenere una conferenza stampa a Delhi questa sera prima di lasciare l’India.