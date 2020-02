Quando si organizza un viaggio, è molto importante muoversi per tempo, e programmare il tutto nei minimi dettagli

In questo modo, sia che lo spostamento debba essere fatto per motivi di lavoro, di studio, o per una vacanza, si evitano il più possibile tutte quelle situazioni che potrebbero causare dei disagi.

Per cui, specialmente (ma non solo) nel caso in cui ci si debba recare in un luogo molto lontano, è consigliabile prenotare la partenza, il rientro, e l’eventuale struttura alberghiera diverse settimane prima, o ancor più in anticipo. Così facendo, spesso si ha pure la possibilità di beneficiare di prezzi molto vantaggiosi.

Prima o durante il viaggio però, anche se si cura tutto nei minimi dettagli, potrebbero sempre verificarsi degli imprevisti.

L’assicurazione volo, o assicurazione viaggio, rappresenta una forma di tutela proprio nei confronti di possibili problemi improvvisi che potrebbero riguardare un viaggio.

Esistono forme di assicurazione per i viaggi di vario tipo, che a seconda delle compagnie che a seconda dei casi possono offrire tipi di coperture differenti.

L’assicurazione viaggio è una forma di tutela che può rivelarsi preziosa

Un’assicurazione volo o più in generale un’assicurazione viaggio, può rappresentare un aiuto preziosissimo per chi effettua delle prenotazioni per i viaggi e per le strutture turistiche.

Per esempio, una determinata polizza viaggio potrebbe intervenire nel caso dello smarrimento dei bagagli, di un problema di salute nel corso del viaggio o del soggiorno, oppure nel caso in cui si decida di annullare la prenotazione di una partenza e/o di un’eventuale camera.

Ciascuna di queste polizze, proprio come altri tipi di polizze esistenti, si attiva sottoscrivendo uno specifico contratto.

Prima di effettuarne la sottoscrizione, conviene informarsi su tutte le varie clausole e condizioni previste dal contratto stesso, in modo tale da avere la certezza di essere protetti al meglio nel caso degli imprevisti per i quali si reputa più opportuno tutelarsi.

Infatti, come precedentemente evidenziato, un’assicurazione viaggio potrebbe includere determinati tipi di coperture ed escluderne altri.

Inoltre, a volte per risparmiare le persone preferiscono assicurarsi soltanto per inconvenienti specifici, come ad esempio qualora dovesse essere necessario l’annullamento del viaggio.

L’assicurazione per annullamento del viaggio

Nel caso di un annullamento di un viaggio prenotato, talvolta si potrebbe essere costretti a pagare delle penali salate. Oppure, spesso non è possibile essere rimborsati per quanto eventualmente pagato in anticipo.

Fortunatamente, per tutelarsi da penali o mancati rimborsi, un’assicurazione volo o assicurazione viaggio, se sottoscritta, spesso può intervenire.

Se previsto nelle clausole della specifica polizza stipulata, la compagnia assicurativa potrebbe coprire le spese per le eventuali penali, totalmente o parzialmente, o potrebbe rimborsare l’assicurato che, eventualmente, ha pagato in anticipo il viaggio e/o la struttura alberghiera.

Inoltre, vale anche la pena evidenziare che, in alcune circostanze (dovute a cause di forza maggiore, e quindi indipendenti dalla propria volontà) potrebbe rivelarsi necessario il dover di rinviare la partenza di qualche ora o di qualche giorno. In situazioni come queste, alcune assicurazioni viaggio provvedono anche al rimborso (totale o parziale) delle spese sostenute per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli già acquistati in precedenza.