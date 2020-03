Straordinaria prestazione della Vigor che seppur largamente rimaneggiata si aggiudica in rimonta la semifinale di andata della Coppa ASC. La compagine del Presidente Canale con una prestazione tutta cuore grinta e sacrificio ribalta l’iniziale svantaggio e si aggiudica il match di andata dell’importante e prestigiosa competizione.

La Vigor basando il proprio gioco sul dinamismo di Insana e Fortugno e sulle sapienti geometrie di Nicolosi parte subito all’attacco e crea numerose occasioni da rete con Fusaro (colpo di testa di poco sopra la traversa) e Romano che manda alto un assist di Insana e poi non è fortunato quando anticipa il portiere avversario con la sfera che si perde sul fondo di un niente.

Ben sorretti dall’ottimo pacchetto difensivo formato da Malvaso-Minniti-Bellinghieri e con il sempre reattivo Novello tra i pali i Vigorini esercitano una costante supremazia territoriale durante tutto il primo tempo. Ma sono le maglie arancioni della QSTR RC squadra sempre temibile ed ostica a portarsi in vantaggio alla prima occasione utile. La Vigor reagisce prontamente e costringe gli avversari nella loro metà campo pervenendo al pareggio con un gran tiro dalla distanza di Minniti sul quale nulla può l’estremo avversario. La prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 1-1.

Anche la ripresa vede la Vigor comandare il gioco alla ricerca della vittoria numerosi i tentativi che falliscono per poco Fortugno al volo spedisce un gran tiro sotto ‘incrocio e cui si oppone l’estremo difensore avversario con una parata miracolosa. Malvaso opera un incredibile doppio salvataggio sulla linea di porta immolandosi in tuffo acrobatico per ben 2 volte. Si giunge così all’ultimo giro di lancette allorquando al termine dell’ennesima azione corale la sfera giunge sui piedi di Fusaro il quale dal limite dell’area lascia partire un gran tiro sul quale interviene di giustezza con il tacco sinistro Romano effettuando la deviazione decisiva che spiazza il portiere e fa terminare la sfera in rete. Tripudio generale al susseguente triplice fischio finale con tutti gli atleti Vigorini che corrono a festeggiare con il Presidente Canale. Migliore in campo l’ottimo Fortugno che ha espresso grinta, tenacia e voglia di lottare dal primo all’ultimo minuto.

ASD VIGOR

1 NOVELLO VINCENZO

2 MALVASO GIUSEPPE

3 CERBASIO DANIELE

4 PRATICO’ CARMINE

5 BELLINGHIERI GIOVANNI

6 MINNITI CARMELO

7 FORTUGNO SEBASTIANO

8 INSANA PIETRO

9 ROMANO ANDREA

10 NICOLOSI CLAUDIO

11 FUSARO ROBERTO

12 PRYSIAZHNIUK OLEKSANDR

13 SCIELZO SANDRO

14 LAGANA’ DOMENICO

15 TORRISI NORMAN

16 PELLEGRINO FRANCESCO

ALL. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE

Cielo: Coperto

Temperatura: 15*

Fondo del terreno: Buono

Ammoniti: NICOLOSI (per proteste)

Espulsi: //

Marcatori: MINNITI-ROMANO