Gruppi di rifugiati e migranti si stanno dirigendo verso l’Unione Europea dopo che la Turchia ha dichiarato che non avrebbe più rispettato l’accordo per impedire loro di raggiungere l’Europa.

Il capo delle comunicazioni della Turchia ha dichiarato che il Paese non ha ricevuto abbastanza sostegno nell’ospitare milioni di rifugiati siriani.

Alla sua decisione ha fatto seguito un attacco mortale alle truppe turche da parte delle forze governative siriane nel nord del paese. L’incidente ha suscitato il timore di un’importante escalation che potrebbe coinvolgere la Turchia e l’alleato militare della Siria, la Russia.

Almeno 33 soldati turchi sono stati uccisi in un bombardamento a Idlib, l’ultima provincia siriana in cui gruppi ribelli siriani detengono un territorio significativo.

Le forze governative siriane, supportate dalla Russia, hanno cercato di riprendere Idlib da gruppi jihadisti e fazioni ribelli sostenute dalla Turchia.

Grecia e Bulgaria – che confinano con la Turchia – hanno inviato rinforzi per impedire l’ingresso di persone e la polizia greca ha scoraggiato i tentativi di attraversare il confine con gas lacrimogeni.

Il paese ospita 3,7 milioni di rifugiati siriani e migranti da altri paesi come l’Afghanistan – ma in precedenza aveva impedito loro di partire per l’Europa, grazie ad un accordo di aiuti con l’UE.

La televisione turca ha mostrato migranti che si stavano dirigendo a piedi verso il confine con la Grecia vicino alla città turca di Edirne, e poi verso le imbarcazioni che puntavano verso sud, per raggiungere l’isola di Lesbo.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che “un numero significativo” di migranti si è radunato alla frontiera, ma che “non saranno tollerati ingressi illegali in Grecia”. La sicurezza delle frontiere terrestri e marittime sarebbe stata immediatamente rafforzata, ha affermato.

Il direttore delle comunicazioni turco Fahrettin Altun ha affermato che i migranti sono ora anche un problema dell’Europa e del mondo. Ha detto che la Turchia non ha “altra scelta” se non quella di allentare i controlli alle frontiere perché non ha ricevuto abbastanza sostegno nell’ospitare i rifugiati siriani.

Tuttavia, c’è stata una certa confusione sulla politica turca dopo che il sig. Borrell dell’UE ha dichiarato che il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu lo ha rassicurato sul fatto che la Turchia si sarebbe impegnata a controllare il flusso di migranti verso l’UE.

Altun aveva precedentemente affermato che la Turchia non aveva la capacità di consentire l’ingresso a quasi un milione di siriani in fuga dai combattimenti a Idlib e ha invitato la comunità internazionale a proteggere i civili di Idlib dal “genocidio” imponendo una no-fly-zone.

Almeno 465 civili, tra cui 145 bambini, sono stati uccisi a Idlib da dicembre, la stragrande maggioranza di loro vittime di attacchi del governo siriano e dei suoi alleati, secondo le Nazioni Unite.

I presidenti turco e russo hanno parlato al telefono venerdì. Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin hanno concordato sulla necessità di “misure aggiuntive” per normalizzare la situazione, con la possibilità di un vertice nel prossimo futuro, ha detto il Cremlino. La Russia afferma anche che alti funzionari militari russi e statunitensi hanno discusso della situazione di Idlib.

Nel frattempo il governo greco ha sospeso l’esame delle domande di asilo, affermando che chiunque si fosse introdotto illegalmente nel paese sarebbe stato immediatamente rimandato indietro.