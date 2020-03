Sin dal riconoscimento della presenza del nuovo virus, rinominato COVID-19, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, è scesa in campo per monitorare la situazione a livello globale, fornire informazioni e aiutare le popolazioni in difficoltà.

L’organizzazione ha dedicato una sezione del proprio sito ufficiale ai cosiddetti “myth busters” riguardo al COVID-19, cercando di rispondere alle domande più frequenti e smentendo false informazioni riguardo agli strumenti per proteggersi dal virus.

Una lampada di disinfezione a raggi ultravioletti può uccidere il nuovo coronavirus?

Le lampade UV non devono essere utilizzate per sterilizzare le mani o altre aree della pelle poiché le radiazioni UV possono causare irritazione alla pelle.

Quanto sono efficaci gli scanner termici nel rilevare le persone infette dal nuovo coronavirus?

Gli scanner termici sono efficaci nel rilevare le persone che hanno sviluppato la febbre (cioè hanno una temperatura corporea più alta del normale) a causa dell’infezione con il nuovo coronavirus.

Tuttavia, non sono in grado di rilevare persone che sono infette ma non sono hanno febbre. Questo perché ci vogliono dai 2 ai 10 giorni prima che le persone infette si ammalino e sviluppino la febbre.

Spruzzare alcol o cloro su tutto il corpo può uccidere il nuovo coronavirus?

No. Spruzzare alcol o cloro su tutto il corpo non ucciderà i virus che sono già entrati nel tuo corpo. L’uso di tali sostanze può essere dannoso per i vestiti o le mucose (ad es. occhi, bocca). Bisogna essere consapevoli del fatto che sia l’alcool che il cloro possono essere utili per disinfettare le superfici, ma devono essere utilizzati secondo le raccomandazioni appropriate.

È sicuro ricevere una lettera o un pacco dalla Cina?

Sì, è sicuro. Le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus. Da precedenti analisi, sappiamo che i coronavirus non sopravvivono a lungo su oggetti, come lettere o pacchi.

Gli animali domestici possono diffondere il nuovo coronavirus (2019-nCoV)?

Allo stato attuale, non ci sono prove che animali da compagnia / animali domestici come cani o gatti possano essere infettati dal nuovo coronavirus. Tuttavia, è sempre una buona idea lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali domestici. Questo ti protegge da vari batteri comuni come Escherichia Coli e Salmonella che possono passare tra animali domestici e umani.

I vaccini contro la polmonite ti proteggono dal nuovo coronavirus?

No. I vaccini contro la polmonite, come il vaccino pneumococcico e il vaccino contro l’influenza Haemophilus di tipo B (Hib), non forniscono protezione contro il nuovo coronavirus.

Il virus è così nuovo e diverso che ha bisogno del proprio vaccino. I ricercatori stanno cercando di sviluppare un vaccino contro 2019-nCoV e l’OMS sta supportando i loro sforzi.

Sebbene questi vaccini non siano efficaci contro 2019-nCoV, la vaccinazione contro le malattie respiratorie è altamente raccomandata per proteggere la propria salute.

Il risciacquo regolare del naso con soluzione salina può aiutare a prevenire l’infezione con il nuovo coronavirus?

No. Non ci sono prove che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina abbia protetto le persone dalle infezioni con il nuovo coronavirus.

Esistono prove limitate che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina può aiutare le persone a riprendersi più rapidamente dal comune raffreddore. Tuttavia, non è stato dimostrato che il risciacquo regolare del naso prevenga le infezioni respiratorie.

Mangiare aglio può aiutare a prevenire l’infezione con il nuovo coronavirus?

L’aglio è un alimento sano che può avere alcune proprietà antimicrobiche. Tuttavia, non ci sono prove dall’attuale epidemia che il consumo di aglio abbia protetto le persone dal nuovo coronavirus.

Usare olio di sesamo impedisce al nuovo coronavirus di entrare nel corpo?

No. L’olio di sesamo non uccide il nuovo coronavirus. Esistono alcuni disinfettanti chimici che possono uccidere il 2019-nCoV sulle superfici. Questi includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.

Tuttavia, questi hanno un impatto minimo o nullo sul virus se applicati sulla pelle o sotto il naso. Può anche essere pericoloso mettere questi prodotti chimici sulla pelle.

Il nuovo coronavirus colpisce le persone anziane o anche i più giovani sono sensibili?

Le persone di tutte le età possono essere infettate dal nuovo coronavirus (2019-nCoV). Le persone anziane e le persone con condizioni mediche preesistenti (come l’asma, il diabete, le malattie cardiache) sembrano essere più predisposte a sviluppare gravi complicanze.

L’OMS consiglia alle persone di tutte le età di prendere provvedimenti per proteggersi dal virus, ad esempio seguendo una buona igiene delle mani e una buona igiene respiratoria.

Gli antibiotici sono efficaci nella prevenzione e nel trattamento del nuovo coronavirus?

No, gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo i batteri.

Il nuovo coronavirus (2019-nCoV) è un virus e, pertanto, gli antibiotici non devono essere utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento.

Tuttavia, se sei ricoverato in ospedale per il 2019-nCoV, potresti ricevere antibiotici perché è possibile una coinfezione batterica.

Esistono medicinali specifici per prevenire o curare il nuovo coronavirus?

Ad oggi, non esiste un medicinale specifico raccomandato per prevenire o curare il nuovo coronavirus (2019-nCoV).

Tuttavia, quelli infetti dal virus dovrebbero ricevere cure adeguate per alleviare e trattare i sintomi e quelli con malattie gravi dovrebbero ricevere cure di supporto ottimizzate. Alcuni trattamenti specifici sono in fase di studio e saranno testati attraverso studi clinici. L’OMS sta contribuendo ad accelerare gli sforzi di ricerca e sviluppo con una serie di partner.