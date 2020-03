Con una prestazione maiuscola la Vigor si aggiudica anche la semi-finale di ritorno della Coppa Interforze Asc ed approda così alla finalissima. Forti del risultato conseguito nella gara di andata i ragazzi del presidente Canale nel primo tempo impostano una gara più accorta al fine di poter agire con veloci ripartenze che spesso mettono in apprensione la difesa avversaria. La Vigor appare una compagine cinica e spietata fondata su di un solido blocco difensivo Novello-Minniti-Bellinghieri-Zummo capace di rendere dura la vita ad ogni avversario. Altresì è squadra che sa impostare una manovra armonica e lineare grazie alle capacità tecniche e fisiche del proprio pacchetto di centrocampo che si compone del giusto mix di forza corsa ed individualità tecniche di prim’ordine (Praticò-Nicolosi-Riso-Scielzo-Fusaro), producono un moto perpetuo di azioni, sovrapposizioni e veloci ripartenze difficili da arginare anche per la più arcigna difesa avversaria. A ciò aggiungiamo la giornata di grazia del sempre valido Laganà ed ecco spiegato il sonante risultato acquisito. La prima frazione di gioco nonostante la buona mole di gioco prodotta e le numerose azioni mancante di un soffio si chiude incredibilmente con i Vigorini sotto 0-1 a causa di una delle pochissime sortite offensive degli avversari che vanno a segno.

Nel secondo tempo si scatena un incontenibile Laganà che firma un poker personale di pregevole fattura. Dapprima sotto misura spalle alla porta gira in rete in mezzo rovesciata e realizza il pari 1-1. Successivamente dal limite dell’area lascia partire un gran tiro che porta i suoi in vantaggio 2-1 ribaltando il risultato. Realizza ancora il 3 gol a conclusione di un’azione corale che vede la manovra fluire tra Scielzo-Nicolosi e Fusaro. Poi dilaga siglando il 5-1 finale quando scorgendo il portiere fuori dai pali ricevuta palla sulla metà campo lo infila con un incredibile pallonetto dalla distanza. Precedentemente era stato l’ottimo Nicolosi a mettere a segno il 4-1 al termine di una caparbia azione personale che il centrocampista rosso-nero concretizzava con un gran tiro appena entrato in area di rigore. La Vigor raggiunge meritatamente la finale della prestigiosa competizione, che purtroppo è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus Covid-19.