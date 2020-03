Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati riscontrati due casi sospetti di infezioni da coronavirus, ovvero SARS-CoV-2 (COVID-19) che potrebbero portare a cinque il totale dei casi verificati fino ad oggi.

Il primo dei due pazienti è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero “Riuniti”, mentre il secondo è in regime di sorveglianza sanitaria domiciliare obbligatoria.

In atto sono ricoverati presso il Reparto di Malattie Infettive due pazienti con COVID-19 confermata che in atto presentano discrete condizioni generali; un terzo paziente, tra i due in attesa di conferma, presenta segni clinici e radiologici di polmonite; per un quarto paziente ricoverato come sospetto gli accertamenti hanno dato esito negativo.

In totale, ad oggi, i tamponi eseguiti dal G.O.M. salgono a 261, i pazienti positivi sono 3 mentre, come detto, 2 restano dubbi. I pazienti negativi risultano essere, quindi, 92.

Coronavirus. Ogni giorno il bollettino di guerra

Si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Giornalmente verrà emanato un bollettino ufficiale da parte della Direzione Aziendale del G.O.M. al fine di garantire in modo continuo informazioni aggiornate e verificate.

Pertanto, si invitano la cittadinanza e gli organi di stampa ad attendere con senso di responsabilità la verifica delle informazioni prima di divulgare notizie circa i casi di nuove affezioni.