Oltre alle tragiche conseguenze umane dell’epidemia di coronavirus, l’incertezza economica che ha suscitato il COVID-19 probabilmente costerà all’economia globale 1 trilione di dollari nel 2020.

Secondo un recente aggiornamento dell’UNCTAD (United Nations Conference on Development and Trade), potremmo essere sull’orlo di uno scenario apocalittico, o meglio, “da giorno del giudizio”, come affermato da Richard Kozul-Wright, direttore della divisione Strategie per la Globalizzazione e lo Sviluppo della suddetta agenzia ONU. In questo “scenario del giorno del giudizio” l’economia mondiale crescerebbe solo dello 0,5 per cento, causando “un colpo di $ 2 trilioni” al prodotto interno lordo e il crollo dei prezzi del petrolio sarebbe “un fattore che contribuisce a quel crescente senso di disagio e panico ”. “C’è un certo grado di ansia che va ben oltre le paure della salute che sono molto serie e preoccupanti”, queste le parole di Kozul-Wright.

Per contrastare queste paure, “I governi devono spendere in questo momento per prevenire il tipo di collasso che potrebbe essere ancora più dannoso di quello che probabilmente si verificherà nel corso dell’anno”, ha insistito Kozul-Wright.

Interrogato sulla questione europea, il direttore ha affermato che era “quasi certo che andasse in recessione nei prossimi mesi; e l’economia tedesca è particolarmente fragile, ma l’economia italiana e altre parti della periferia europea stanno affrontando anche seri stress in conseguenza delle tendenze degli ultimi giorni ”. Descrivendo molte parti della regione latinoamericana come altrettanto vulnerabili, ha aggiunto che in particolare l’Argentina “sarà in difficoltà a causa degli effetti a catena di questa crisi”.

“Black Monday”: il lunedì nero

Come riportato dal tabloid britannico “Metro”, ieri il trading è stato automaticamente sospeso sull’indice industriale Dow Jones dopo che le azioni sono diminuite di quasi 2.000 punti pochi istanti dopo l’apertura a causa del coronavirus. L’enorme calo ha innescato un “interruttore” automatico che ha sospeso le negoziazioni sul Dow Jones per 15 minuti nel tentativo di evitare ulteriori danni economici alle prime 30 società quotate in borsa in America. Anche l’indice Standard and Poors (S&P) di 500 aziende ha visto il trading arrestato per 15 minuti dopo aver sperimentato un calo del 7% dopo l’inizio delle negoziazioni.

Da allora il Dow Jones ha riaperto le negoziazioni, con lo stock in calo di 1.455 punti poco prima delle 10:45 di lunedì. Donald Trump, che in precedenza si è vantato dei i guadagni record del mercato azionario, ha postato su Twitter affermando: “L’Arabia Saudita e la Russia stanno discutendo sul prezzo e sul flusso di petrolio. Questo, e Fake News, è la ragione del calo del mercato! “. Ha aggiunto:” Buon per il consumatore, i prezzi della benzina scendono!”

La sospensione di lunedì è stata la prima da quando Donald Trump è stato eletto presidente nel 2016 ed è arrivato pochi istanti dopo l’apertura dell’indice, mentre il numero di diagnosi di coronavirus è schizzato alle oltre 110.000 in tutto il mondo. L’improvviso calo ha visto il diffondersi della frase di tendenza “Black Monday” online. I principali indici azionari in Gran Bretagna e Germania sono diminuiti di quasi il 7%. Il benchmark giapponese ha chiuso a -5,1%, mentre l’Australia ha perso il 7,3% e il mercato di Shanghai in Cina è sceso del 3%.

Gli investitori erano già preoccupati per via dei crescenti costi dell’epidemia di coronavirus che è iniziata in Cina e ha interrotto i viaggi e gli scambi mondiali, ma l’ansia è cresciuta dopo che l’Italia ha annunciato che stava isolando città e paesi con circa 16 milioni di persone, o più di un quarto della sua popolazione, nel suo cuore industriale e finanziario.

Secondo un articolo di SkyNews ci troviamo di fronte alla crisi finanziaria peggiore dopo il 2008, causata dalla paura di nuovi focolai.

Il presentatore di Sky, Ian King, ha dichiarato: “Questa non è la replica della crisi finanziaria globale, perché le banche si trovano in una posizione molto più stabile rispetto al 2008.

“Il rovescio della medaglia è che le autorità monetarie – la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Banca d’Inghilterra, la Banca centrale europea – non hanno da nessuna parte le munizioni per affrontare questa crisi come hanno fatto l’ultima volta perché i tassi di interesse in tutto il pezzo sono molto molto bassi. In alcuni casi, come l’Eurozona e la Banca del Giappone, sono in territorio negativo.

“Quindi le banche centrali non hanno gli strumenti con cui affrontare tutto questo e ciò significa che l’onere è sul governo con stimolo fiscale”.

Cattive notizie per le compagnie petrolifere

Anche dalla Francia arrivano notizie negative, con Le Figaro che parla di “Tempesta sulle Borse mondiali”, definendo il coronavirus come “un veleno che agisce sui mercati”.

Il crollo dei prezzi dell’oro nero ha fatto scendere i prezzi di borsa delle compagnie petrolifere. Il colosso francese Total ha perso quasi il 16,6% lunedì, registrando il suo più forte declino in vent’anni. La caduta dei prezzi del greggio è una brutta notizia per le compagnie petrolifere! I titoli dei gruppi petroliferi sono infatti direttamente collegati al prezzo al barile. I meccanismi sono inarrestabili: più i prezzi scendono, più i margini delle aziende soffrono e più i loro prezzi precipitano.

I gruppi di servizi petroliferi che si trovano alla fine della catena sono ancora più esposti. “Quando i prezzi del petrolio calano, le grandi compagnie tendono a tagliare i loro investimenti nel tentativo di preservare i loro margini, e i gruppi di servizi petroliferi vedono un crollo degli ordini e vengono letteralmente strangolati”, ha detto un esperto.

I prezzi delle azioni delle compagnie petrolifere sono stati letteralmente massacrati lunedì. A Parigi, Technip ha perso il 23,3%, registrando il calo maggiore nel CAC 40. CGG era in fondo all’indice SBF 120 con un notevole calo del 37,5%.

Anche il calo dei prezzi del petrolio ha effetti positivi. La caduta del prezzo dell’energia è persino un vero vantaggio per le famiglie. “L’esperienza ha dimostrato, tuttavia, che i consumatori percepiscono un reale miglioramento del proprio budget con diversi mesi di ritardo”, spiega Frédéric Rollin. Nel frattempo, se la situazione economica si è deteriorata, questi effetti sono in gran parte cancellati.

Per Alexandre Baradez, responsabile della strategia di mercato di IG, gli occhi sono puntati su governi e banche centrali. Per lui, di fronte a questa crisi globale, è necessaria una risposta internazionale e coordinata. “I mercati stanno aspettando misure energiche per supportare i settori più fragili dei governi con una politica di sostegno alle banche centrali”.