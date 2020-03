Berlino. Il patto di stabilità e di crescita dell’eurozona “offre già sufficiente flessibilità per le situazioni straordinarie”. Lo ha affermato Angela Merkel, secondo quanto riporta l’Agi, parlando davanti ai giornalisti della crisi del coronavirus. “Naturalmente non diciamo all’Italia che non può fare investimenti sul suo sistema sanitario”, ha aggiunto la cancelliera.

Il finanziamento da parte della Commissione Ue di un pacchetto di 25 miliardi di euro volto a contrastare l’impatto del virus “non verrà certo meno a causa della Germania”. Il governo tedesco, così Merkel, “farà tutto quello che sarà necessario” per preservare l’economia dall’impatto del virus. “Alla fine si vedrà cosa significa questo per il bilancio”, ha spiegato la cancelliera con riferimento alla possibilità di allentare la regola dello ‘zero nero’, ossia del pareggio in bilancio.