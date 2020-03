Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha da poco annunciato la messa in atto di forti misure di contenimento, per cercare di arginare la diffusione del coronavirus.

Come si può leggere direttamente dal sito internet della Casa Bianca, si tratta di misure senza precedenti, ma fortemente volute dal Presidente per proteggere la salute degli americani.

“Insieme stiamo mettendo in atto un piano per prevenire, rilevare, curare e creare un vaccino contro il coronavirus per salvare vite in America e nel mondo. L’America lo farà!”, queste le parole di Trump.

Limitazioni sugli spostamenti di persone proveniente dalle aree più colpite

il presidente Donald J. Trump ha preso provvedimenti per frenare la diffusione del coronavirus negli Stati Uniti da altri paesi, emettendo un proclama ai sensi della sezione 212 (f) dell’Immigration and Nationality Act (INA) per limitare il viaggio negli Stati Uniti da cittadini stranieri che sono stati di recente in alcuni paesi europei.

La sezione 212 (f) dell’INA si applica esclusivamente alla circolazione di esseri umani, non di merci o merci.

La restrizione si applica ai cittadini stranieri che sono stati nell’area Schengen, 26 paesi in Europa con accordi di frontiera aperta, negli ultimi 14 giorni.

Coloro che sono esenti da queste restrizioni, come i cittadini americani, saranno indirizzati verso un numero limitato di aeroporti in cui è possibile effettuare lo screening.

Vi è un ampio viaggio avanti e indietro tra l’Europa che aumenta il rischio qui negli Stati Uniti.

Come messi in evidenza anche da un articolo del Guardian, la sospensione degli Stati Uniti non si applicherà al Regno Unito e all’Irlanda , né ai cittadini americani. sembra dunque evidente come Trump stia tentando di incolpare l’Unione europea per aver “seminato” hotspot in America. La confusione a seguito del discorso di Trump ha inoltre costretto i funzionari a chiarire che le merci, così come i paesi non Schengen in Europa, sarebbero stati esentati dal divieto.

Gli osservatori hanno detto che il discorso, in cui Trump ha dato la sensazione di resistere a un’invasione straniera, aveva un tono strano. David Litt, che ha scritto i discorsi per Barack Obama, ha dichiarato: “Come ex scrittore presidenziale, la mia attenta analisi retorica è che ci farà uccidere tutti”.

Sempre più frontiere chiuse

Ma gli Stati Uniti non sono gli unici a mettere un freno agli spostamenti globali, sempre più Paesi chiudono le frontiere, lasciando molte persone senza informazioni su come tornare a casa.

Il giornale israeliano News1 in un articolo pubblicato in giornata fa un breve quadro delle attuali condizioni, mettendo in evidenza alcune situazioni particolari.

Marocco

Dopo la decisione di Ryanair di bloccare tutti i voli da e per l’Italia fino al 9 aprile, un gruppo di italiani – una dozzina in tutto – si sono ritrovati bloccati a Marrakech. Fra questi, anche una famiglia con tre bambini piccoli, che ha chiesto aiuto all’ambasciata italiana e alla Farnesina. Alla fine, assistiti dal consolato, sono riusciti a prendere un volo per Parigi, ma non è ancora sicuro di come potranno tornare in Italia.

Spagna

Centinaia sono bloccati in Spagna dopo che tutte le compagnie aeree hanno interrotto i loro collegamenti con l’Italia. Tra le testimonianze raccolte, quella di un professore dell’Università di Madrid che non sa come ritornare da sua madre: “Ci è stato detto che forse l’unica opportunità per poter tornare in Italia nei prossimi giorni è una nave da Barcellona a Civitavecchia che Grimaldi avrebbe messo a disposizione “.

Austria

Kurz ha annunciato martedì la chiusura del Brennero. Il confine non può essere attraversato nemmeno a piedi. Solo gli austriaci saranno lasciati rientrare nel loro paese, dove saranno costretti a due settimane di autoisolamento. Una decisione non concordata con l’Italia, ma notificata all’ambasciatore quando era già stata presa, causando numerosi problemi non solo ai compatrioti che dovevano entrare nel paese, ma anche a coloro che volevano tornare a casa, perché i treni si fermano all’ultima stazione prima della traversata. Un gruppo di compatrioti di ritorno dall’Austria, dopo aver cancellato un volo dopo l’altro, cercò di attraversare il confine con il treno diretto a Udine, che tuttavia cambiò la sua destinazione durante il viaggio: “Volevano che scendessimo a Villach, poi hanno concluso il viaggio a Tarvisio, la direttiva era che il treno non avrebbe dovuto attraversare il confine italiano – ha detto una ragazza – da lì ci hanno portati in autobus a Udine. Nessuno aveva informazioni, né l’ambasciata né il consolato italiano a Vienna. ” Scenari simili sono riportati anche in Carinzia, vicino a Tarvisio.

Malta

Dopo la decisione di interrompere qualsiasi collegamento con l’Italia, l’ambasciata è stata presa d’assalto da migliaia di italiani che vivono, studiano o lavorano sull’isola. La Valletta ha organizzato il rimpatrio a bordo sia dei charter che dei catamarani per le oltre 300 persone che lo hanno richiesto. L’ultimo volo per Roma Fiumicino è partito mercoledì mattina, seguito da un’altra nave per coloro che erano ancora sull’isola.

Regno Unito

La Gran Bretagna si muove verso la cancellazione dei voli, ma con un intervallo di tempo: EasyJet ha annullato tutti i collegamenti, mentre Ryan ha deciso che lo stop definitivo inizierà da venerdì 13 e durerà fino all’8 aprile. Le connessioni che sono ancora attivi devono essere utilizzati solo per rimpatri e movimenti di stretta necessità, per evitare che le persone vengano “bloccate”, ma si devono comunque prendere tutte le precauzioni necessarie.