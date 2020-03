Questa mattina, in Gioiosa Jonica, contrada Curro Superiore, in zona montuosa, è stato rinvenuto il cadavere di Pasquale Schirripa, incensurato di 61 anni, nei pressi di un terreno in cui l’uomo accudiva degli animali. In corso di accertamento da parte di sanitari ed inquirenti le dinamiche del decesso.