La minaccia del COVID-19 non conosce confini e, seppur in ritardo, molti leader mondiali stanno cominciando a capire che senza un intervento diretto per proteggere i propri cittadini, le conseguenze saranno disastrose.

Regno Unito

Secondo un recentissimo articolo della BBC, Boris Johnson ha cambiato il suo punto di vista, seguendo l’esempio di altri capi di governo, ma solo dopo che i decessi nel Regno Unito hanno raggiunto i 104, dopo la morte di altre 33 persone. I casi confermati nel Regno Unito sono saliti a 2.626 mercoledì, da 1.950 martedì. Nel Regno Unito sono stati effettuati 56.221 test per Covid-19, di cui 53.595 confermati negativi.

Il governo afferma che prevede di raddoppiare il numero di test effettuati in Inghilterra a 25.000 al giorno.

Le scuole nel Regno Unito chiuderanno da venerdì fino a nuovo avviso in risposta alla pandemia di coronavirus. Saranno in realtà aperte, ma per prendersi cura dei figli dei lavoratori ancora attivi e dei bambini vulnerabili.

Gli esami di quest’anno accademico non andranno avanti in Inghilterra e Galles; si attendono le decisioni di Scozia e Irlanda del Nord.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti pubblici, secondo la versione inglese del quotidiano Metro, Fino a 40 stazioni della metropolitana di Londra saranno chiuse. La linea Waterloo & City chiuderà completamente domani, mentre alcuni servizi notturni saranno interrotti, poiché la crisi del coronavirus martella i trasporti pubblici in città. In un annuncio durante la notte, Transport for London (TfL) ha esortato tutti i pendolari a evitare tutti i viaggi, tranne quelli “essenziali”, anche con gli autobus. Non ci sarà alcun servizio “Night Tube” per tutta la notte o il servizio “Night Overground” che attualmente opera sulla linea East London il venerdì e il sabato, fino a nuovo avviso. I servizi di Tube e Overground continueranno a funzionare per viaggi essenziali, ma la rete di autobus notturni continuerà a fornire “ai lavoratori critici un’opzione notturna affidabile il venerdì e il sabato sera e per tutta la settimana”, ha spiegato l’annuncio di TfL.

Francia

Come riportato da Le Parisien, lunedì sera il presidente della Repubblica ha scelto di parlare direttamente con i francesi per svelare nuove misure per tentare di combattere l’epidemia di coronavirus in Francia.

“Siamo in guerra”, ha detto cinque volte, tornando sulle sue decisioni principali per contenere la minaccia per la salute.

Macron ha annunciato un rafforzamento molto rigido delle misure per “ridurre al minimo il viaggio e i contatti, da mezzogiorno a domani e per almeno due settimane”.

“Devono rimanere solo le uscite necessarie”, ha aggiunto, citando in particolare “fare shopping”, “prendersi cura di se stessi”, “lavorare quando non è possibile lavorare a distanza” o “fare un po ‘ attività fisica “. “Qualsiasi violazione di queste regole sarà sanzionata”, ha insistito, non avendo apprezzato la vista di molti francesi ammassati nei parchi domenica, infrangendo le istruzioni sanitarie.

Durante la stessa giornata, il Consiglio scientifico istituito dall’Eliseo ha raccomandato il confinamento “all’italiana”. Per tutto il giorno, molti francesi, in particolare a Parigi, in attesa di questo confino, si erano precipitati ai negozi alimentari e ai supermercati per fare scorta di provviste.

Il Capo dello Stato ha inoltre annunciato la chiusura delle frontiere esterne “verso l’Unione europea e l’area Schengen”.

Emmanuel Macron ha anche annunciato che un “ospedale da campo di servizio militare” sarà schierato in Alsazia, una regione molto colpita dall’epidemia.

Inoltre, gli eserciti “aiuteranno anche spostare i malati nelle regioni più colpite, riducendo così la congestione negli ospedali”.

Per aiutare le imprese che stanno subendo le conseguenze economiche della crisi sanitaria, il Capo dello Stato ha annunciato un “differimento delle tasse e degli oneri sociali fino a 300 miliardi di euro”. Le piccole imprese non dovranno “pagare né tasse né contributi previdenziali”, ha assicurato anche Emmanuel Macron. Inoltre, “le bollette e i pagamenti di gas o elettricità dovranno essere sospesi”.

Il capo dello stato ha inoltre ricordato che il sistema parziale di disoccupazione sarà “ampliato in maniera massiccia”, come aveva già avanzato giovedì scorso durante il suo primo discorso.

Stati Uniti

Secondo USA Today, dozzine di centri commerciali stanno chiudendo, due membri del Congresso degli Stati Uniti si sono dimostrati positivi, lo US Censun ha sospeso le operazioni sul campo e i mercati hanno subito un altro grave colpo mercoledì, mentre il coronavirus ha stretto la sua presa sul globo.

Il bilancio delle vittime negli Stati Uniti è balzato a 150 in 22 stati – compresi i primi decessi segnalati in Connecticut, Michigan, Missouri e Pennsylvania.

La promessa di assistenza finanziaria del presidente Donald Trump ha fornito speranza ai potenziali milioni di lavoratori che devono far fronte a licenziamenti. “Per le persone che ora sono senza lavoro a causa delle importanti e necessarie politiche di contenimento, ad esempio la chiusura di hotel, bar e ristoranti, presto arriveranno soldi per voi”, ha twittato Trump.

Più tardi Mercoledì Trump ha firmato un pacchetto di aiuti d’emergenza da molti miliardi di dollari approvato dal Senato che fornirà un congedo di malattia e di famiglia retribuito per molti americani, offrendo anche test gratuiti per il coronavirus e rafforzando l’assicurazione contro la disoccupazione.

Ci sono stati oltre 9.400 casi confermati negli Stati Uniti alla fine di mercoledì sera, secondo i dati della Johns Hopkins University. Una settimana fa, il bilancio delle vittime negli Stati Uniti era salito a 33, il numero di casi negli Stati Uniti è passato oltre 1.300 e funzionari della sanità federale hanno affermato che il virus si era diffuso in almeno 38 stati.

Germania

Nel discorso tenuto da Angela Merkel il 18 marzo, la cancelliera tedesca ha definito il coronavirus la “più grande sfida per la Germania dalla seconda guerra mondiale”. Come riportato anche dai Daily Mail, la Merkel ha esortato i tedeschi a prestare attenzione alle severe misure di confinamento imposte questa settimana,mentre il numero di infezioni nel suo paese è salito a oltre 11.000 oggi, tra cui 28 morti.

‘La situazione è grave. Prendetela seriamente. Non dalla riunificazione tedesca, no, non dalla seconda guerra mondiale, il nostro paese ha affrontato una sfida che dipende così tanto dalla nostra solidarietà collettiva “, ha affermato ll leader nel suo primo appello diretto alla nazione.

“Credo davvero che possiamo riuscire in questo compito, se tutti i cittadini comprendono veramente i propri compiti”, ha aggiunto la Merkel.

I governi federali e locali hanno chiuso scuole, aziende e spazi pubblici nei giorni scorsi, in tentativi sempre più disperati di rallentare la diffusione del virus. Il paese ha comunque smesso di ordinare alle persone di restare a casa, in contrasto con le restrizioni più severe introdotte in Francia, Belgio, Italia e Spagna.

I tedeschi hanno continuato ad uscire per godersi il sole primaverile e socializzare.

La Merkel ha affermato di aver compreso quanto sia stato difficile rinunciare ai “diritti combattuti” come la libertà di movimento e di viaggio. “Tali decisioni non sono mai state prese alla leggera in una democrazia”, ha detto, “e potevano essere solo temporanee. Ma adesso sono necessarie per salvare delle vite.”

Il suo discorso ha fatto eco a quello del presidente francese Emmanuel Macron, che ha ordinato a quasi tutta la popolazione di rimanere a casa per almeno due settimane.

Il Robert Koch Institute (RKI) per la salute pubblica ha avvertito che potrebbero verificarsi 10 milioni di casi entro due o tre mesi se le persone non evitano il contatto.

“La Germania ha un eccellente sistema sanitario”, ha dichiarato la Merkel, ringraziando i medici e gli altri operatori sanitari “in prima linea per noi in questa battaglia”. Tuttavia, “anche i nostri ospedali saranno sopraffatti se troppi pazienti verranno portati con sintomi gravi del coronavirus in breve tempo”, ha aggiunto il leader conservatore.

Per aumentare la capacità medica, i governi statali e federali tedeschi hanno annunciato mercoledì misure per raddoppiare le cure respiratorie intensive e impadronirsi di nuovi spazi per il trattamento.

La Germania ha attualmente circa 25.000 letti di terapia intensiva con capacità respiratoria e Berlino ha ordinato a migliaia di nuovi respiratori di aumentare questo numero.

In una dichiarazione separata, funzionari federali e statali hanno affermato che spazi come hotel, centri di riabilitazione e sale pubbliche potrebbero essere convertiti in spazi per il trattamento di persone con sintomi più lievi.

Nel suo discorso, la Merkel ha ribadito che Berlino “farà tutto il possibile per attutire l’impatto economico e preservare l’occupazione” e scoraggia i cittadini dall’accaparramento.

“Anche se un giorno alcuni scaffali (di supermercati) vengono svuotati, saranno riempiti”, ha promesso, aggiungendola grazie a coloro che lavorano nel settore alimentare.