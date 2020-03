Reggio Calabria. Domenico Tallini, di Forza Italia, è il presidente del Consiglio regionale della Calabria dell’11esima legislatura. Tallini, alla quarta legislatura, è stato eletto alla terza votazione con la maggioranza dei voti del Consiglio regionale: ha riportato 20 voti, 4 sono andati a Baldo Esposito (Casa delle libertà), uno a Giuseppe Neri (Fratelli d’Italia), mentre 6 sono state le schede bianche. Nelle prime due votazioni, invece, non era stato raggiunto il quorum della maggioranza dei 2/3 richiesto dal regolamento del Consiglio regionale. Dopo la votazione, Tallini è stato proclamato ufficialmente, prendendo posto alla presidenza dell’Assemblea in luogo di Pippo Callipo (“Io Resto in Calabria”), che ha presieduto la seduta in qualità di consigliere più anziano fino alla votazione dell’Ufficio di presidenza.