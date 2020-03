Fin dal riconoscimento ufficiale del Sars-Cov-2 come nuova minaccia mondiale, ricercatori di tutto il mondo hanno cominciato a studiare, mappare e isolare il coronavirus, per capire come meglio curare i pazienti e per sviluppare un vaccino. La ricerca scientifica, però, ha delle tempistiche che molto spesso non permettono di ottenere dei risultati nell’immediato, quindi fra quanto possiamo aspettarci la formulazione di un vaccino efficace? Difficile da dire, le ipotesi sono molteplici.

I vaccini sono difficili da creare

Secondo un articolo del World Economic Forum, la tecnologia sta abilitando nuovi metodi per esplorare i candidati vaccinali per la sperimentazione, ma ci sono già alcuni modi collaudati per farli.

Gli scienziati cercano di stimolare il sistema immunitario del corpo per combattere i patogeni invasivi. Questo è comunemente fatto creando qualcosa di così simile all’agente patogeno cosicché il corpo inizia a creare anticorpi per combattere la versione reale.

Il modo più comune per farlo è quello di creare quelli che vengono chiamati vaccini attenuati, quelli che sono fatti di ceppi più deboli del patogeno reale. Allevati su cellule animali al di fuori dei corpi umani (alcuni vaccini antinfluenzali vengono coltivati su uova di gallina), vengono quindi estratti e iniettati in un’unica piccola dose.

I vaccini per il morbillo e la tubercolosi vengono creati in questo modo.

Quando sarà pronto?

Come spiegato da The Guardian, anche le strategie di contenimento più efficaci hanno solo rallentato la diffusione della malattia respiratoria Covid-19. Con l’Organizzazione mondiale della sanità che ha finalmente dichiarato una pandemia, tutti gli occhi si sono rivolti alla prospettiva di un vaccino, perché solo un vaccino può impedire alle persone di ammalarsi.

Questa velocità senza precedenti è dovuta in gran parte ai primi sforzi cinesi per sequenziare il materiale genetico di Sars-CoV-2, il virus che causa Covid-19. La Cina ha condiviso questa sequenza all’inizio di gennaio, consentendo ai gruppi di ricerca di tutto il mondo di far crescere il virus vivo e studiare come invade le cellule umane e fa ammalare le persone. Circa 35 aziende e istituzioni accademiche si stanno mobilitando per creare un tale vaccino, almeno quattro dei quali hanno già candidati che hanno testato su animali. Il primo di questi – prodotto dalla società biotecnologica Moderna di Boston – entrerà presto nella fase di sperimentazione umana.

Moderna Therapeutics

Moderna Therapeutics, una società biotecnologica con sede a Cambridge, in Massachusetts, ha spedito i primi lotti del suo vaccino Covid-19. Il vaccino è stato creato appena 42 giorni dopo che la sequenza genetica del virus Covid_19, chiamato Sars-Cov-2, è stata rilasciata dai ricercatori cinesi a metà gennaio. Come riportato anche da Time, le prime fiale sono state inviate al National Institute of Allergy and Infectsious Diseases (NIAID), parte del National Institutes of Health (NIH) di Bethesda, MD, che preparerà il vaccino per i test sull’uomo già da aprile.

Altri tipi di vaccini

Come dimostrato da Irishtimes, esistono anche vaccini a DNA e proteine. Le proteine bersaglio sono invariabilmente gli spuntoni che conferiscono al virus un aspetto a corona sotto un microscopio elettronico, da cui il loro nome coronavirus.

Sorprendentemente, gli scienziati cinesi hanno rilasciato l’intera sequenza di RNA del virus Covid-19 all’inizio di gennaio. Gli scienziati di tutto il mondo hanno quindi copiato il design di tutte o alcune delle proteine degli spuntoni per produrre il vaccino.

Lo spuntone è ciò che il virus usa per arpionare su un recettore (ACE2) sulle cellule della bocca, della gola, dei polmoni e dell’intestino. Le cellule immunitarie e gli anticorpi di una persona vaccinata dovrebbero individuare la proteina di picco e neutralizzare il virus.

Attenzione agli sciacalli!

Purtroppo, anche in situazioni così drammatiche, non mancano i malintenzionati pronti ad approfittare del panico e dell’ingenuità delle persone. Secondo Sophos (un’azienda che si occupa di sicurezza informatica che ha sede a Abingdon-on-Thames, Inghilterra), domenica scorsa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato di aver chiuso un sistema di frode attuato dagli operatori di un sito per ottenere un profitto dalla confusione e dalla paura diffusa che circonda COVID-19 – promettendo per spedire kit di vaccini contro il coronavirus che in realtà non esistono. Nello specifico, si trattava di un vaccino contro il coronavirus gratuito fornito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), a soli $ 4,95 per coprire le spese di spedizione.