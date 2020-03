Benché questa terribile pandemia costringa tutti per lunghi periodi al rigido rispetto delle misure di contenimento dell’infezione da nuovo Coronavirus, restringendo in modo forte la vita e le abitudini sociali, continua ad essere importante mantenere una routine di cura del corpo.

Anche se si è costretti a rimanere sempre in casa, perché magari si è studenti e le lezioni sono sospese oppure perché si lavora da remoto, non si deve trascurare la detersione e la corretta idratazione della cute.

Disinfettare le mani

Ora più che mai le persone stanno capendo a fondo l’importanza di una corretta pulizia delle mani, affinché si possa davvero ripulire ogni carica microbica e batterica per spezzare la catena del contagio. Un interessante studio pubblicato su Risk Analysis il 23 dicembre 2019 dimostrava in profondità quale fosse il ruolo chiave delle mani nella propagazione di qualunque epidemia, andando ad analizzare i possibili scenari igienici in aeroporto.

Per questo motivo il Ministero della Salute sta facendo una campagna d’informazione martellante sul modo più corretto di lavarsi le mani, ossia applicando una quantità di sapone sufficiente per coprire interamente le mani e i polsi e strofinare accuratamente ogni singolo centimetro: fra le dita, il palmo, il dorso, sotto le unghie e il polso. Questo deve avvenire più volte al giorno, soprattutto dopo aver viaggiato sui mezzi pubblici, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno e anche prima della pulizia del viso.

Ancora meglio del sapone è l’utilizzo di una soluzione idroalcolica oppure semplice acqua con lo 0,01% di candeggina, ottenendo un prodotto simile alla Amuchina. Con il tempo questo porterà secchezza cutanea alle mani, per cui sarà opportuno idratarle.

Dall’oriente il double cleansing

Si tratta di una pratica asiatica che sta riscuotendo molto successo anche in Italia, in base alla quale ci si prende cura del viso con una detersione suddivisa in due fasi.

Nella prima fase per la rimozione del make-up e del sebo cutaneo in eccesso si andrà ad usare l’acqua micellare oppure un buon detergente viso a base oleosa. Finito con la fase di delicata pulitura sarà il momento di passare un detergente viso, in mousse o crema, prima del risciacquo per rimuovere le impurità residue dalla superficie della pelle.

Con quale frequenza fare il double cleansing

Non esiste una risposta univoca, perché sono molte le variabili da prendere in considerazione a cominciare dai fattori ambientali. È facile intuire che una persona che debba trascorrere molto tempo all’aperto in una grande città o in luoghi di lavoro piuttosto inquinanti, può essere opportuno farlo anche ogni giorno; a maggior ragione per le donne a cui piace usare un trucco pesante, che mantengono tutto il giorno.

Il discorso vale anche per le pelli più sensibili, scegliendo il detergente viso più adatto. E una volta finita la pulizia è consigliabile una crema idratante.

Non resta che cambiare la propria routine quotidiana senza perdersi d’animo, in attesa di un vaccino contro questo nuovo Coronavirus.