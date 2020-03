Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nella giornata di oggi è deceduta una donna di 78 anni, ricoverata con altre patologie concomitanti all’infezione da coronavirus Covid-19. Il Grande Ospedale Metropolitano porge le più sentite condoglianze ai familiari. I soggetti sottoposti allo screening per Covid-19 sono stati 160. Di questi, 4 (di cui 1 ancora da confermare definitivamente) sono risultati positivi al test. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 39: 33 in degenza ordinaria e 6 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 11 (compreso il paziente giunto deceduto al pronto soccorso di Melito Porto Salvo). E sempre nella giornata di oggi sono stati dimessi 3 soggetti guariti. Anche i dimessi, pertanto, salgono a 10.