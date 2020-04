Bivongi (Reggio Calabria). I Carabinieri della stazione di Stilo hanno deferito alla Procura della Repubblica di Locri un 39enne di Bivongi, per gestione illecita e abbandono di rifiuti. Il deferimento scaturisce da una speditiva attività di indagine avviata dai Carabinieri allorquando nei giorni scorsi, nel corso di un servizio perlustrativo, attirati dal cattivo odore hanno accertato la presenza di una vera e propria discarica abusiva in contrada Colaciuri nel comune di Bivongi. Tra la vegetazione i militari hanno scorto un ingente cumulo di scarti animali alcuni dei quali in avanzato stato di decomposizione. L’attento sopralluogo ha consentito di raccogliere preziosi elementi grazie ai quali è stato possibile risalire all’intera filiera agroalimentare e di accertare le responsabilità dell’ultimo anello della catena identificato in S.I. titolare di una macelleria sita nel comune di Stilo. Il commerciante, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di gestione e abbandono illecito di rifiuti.