Reggio Calabria. In occasione delle imminenti festività pasquali, si rammenta l’impossibilità di allontanarsi dalle proprie abitazioni, così come disposto dalle norme emanate per la prevenzione alla diffusione del virus Covid-19.

Si ribadisce pertanto che i controlli saranno effettuati anche sulla Strada Statale Jonica 106, in entrambe le direzioni, attraverso un posto di controllo da Pellaro, Lazzaro e Motta San Giovanni.

Si ricorda che è possibile allontanarsi dal proprio domicilio solo per motivi legati all’attività lavorativa, a situazioni di necessità e di assoluta urgenza. Le persone che violeranno le disposizioni saranno inderogabilmente sanzionate e poste in quarantena ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria. Si confida nella massima collaborazione della cittadinanza per la salvaguardia del bene comune.