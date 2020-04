Reggio Calabria. La polizia locale di Reggio Calabria, nella persona dell’assessore al ramo, Nino Zimbalatti, e del dirigente comandante Salvatore Zucco, ringrazia il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, direttore dell’Istituto clinico “Prof. Dr. R. De Blasi”, sempre sensibile alle problematiche della sanità locale, e l’imprenditore Rocco Stracuzza, per la donazione di 200 mascherine chirurgiche, particolarmente utili in questo momento di difficoltà di approvvigionamento di tali dispositivi. Nella stessa occasione il dott. Lamberti Castronuovo, che nella giunta di Italo Falcomatà è stato assessore alla polizia municipale del Comune di Reggio Calabria, ha offerto anche un kit contenente una preparazione idroalcolica disinfettante per la sanitizzazione delle mascherine. Il comandante Zucco, a nome degli appartenenti al Corpo, esprime la propria gratitudine per la dimostrazione di vicinanza al personale, che quotidianamente è impegnato nei servizi di contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto.