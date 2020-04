Col cambio di stagione, dunque, diventa fondamentale fare il cambio gomme, anche se la data prevista originariamente è stata spostata al 15 maggio dal Governo Conte.

Negli ultimi anni sono sempre di più gli automobilisti che decidono di acquistare online su siti specializzati i pneumatici per poi scegliere i gommisti soltanto per l’installazione. Un ruolo fondamentale di aiuto agli utenti è quello dei comparatori, come ad esempio su Tiregom.it dove si possono trovare prezzi davvero vantaggiosi sui migliori marchi di pneumatici.

La vendita dei pneumatici su internet sta conoscendo una rapida espansione da qualche anno a questa parte, tanto che pure nei primi mesi del 2020 si può parlare di “boom” a ragion veduta: non solo i numeri relativi alle vendite di pneumatici online sono in continua crescita, di pari passo stanno aumentando anche i rivenditori sul web, per un’offerta che si fa dunque sempre più ampia e variegata. Il settore nel complesso ha fatto registrare un +30% nelle vendite in questa prima metà del 2020.

I motivi del successo della vendita di gomme online sono tanti. Innanzitutto i prezzi sono più bassi, come del resto avviene in ogni settore dell’e-commerce.

Molto importante è poi l’assistenza durante l’acquisto. Chi acquista viene dunque guidato passo per passo all’interno di una realtà che offre prodotti di altissima qualità. I rivenditori sono in grado di vendere gomme su Internet a prezzi abbordabili anche grazie al fatto che, nel prezzo stesso, non sono incluse le spese per il montaggio (spesso, invece, nel prezzo finale è compresa la spedizione). Ad ogni modo, i siti migliori permettono di usufruire di tale operazione a prezzo ridotto in virtù delle convenzioni stipulate con le officine.

Per acquistare pneumatici online occorre però seguire alcune semplici regole. La prima regola è consultare sempre il libretto di circolazione auto, dove sono indicate misure e caratteristiche che devono avere i nostri pneumatici. Ricordiamoci però che il libretto riporta solo le misure consentite, ma non ci dice le gomme esatte installate al momento sotto l’auto. Queste infatti variano in base a una serie di elementi che spaziano dagli optional scelti per la macchina fino ai cerchi (che possono conferire alle gomme esigenze di diametro differenti). E’ molto importante ordinare gomme con il diametro identico ai cerchi installati, a meno che non dobbiate cambiare anche i cerchi.

Ricordiamo inoltre che dal 1° novembre 2012 tutti gli pneumatici in Europa devono presentare l’etichettatura europea, composta da tre voci indicanti rispettivamente l’efficienza energetica, la sicurezza e la rumorosità della gomma.

Un altro parametro da tenere in considerazione nella scelta degli pneumatici (online, ma anche dal gommista) è lo stile di guida. Guidate in città? Allora consumerete molto carburante e dovrete effettuare parecchie frenate ed accelerazioni. Per questo è meglio comprare pneumatici a lunga durata, che offrano eccellenti spazi di frenata e che abbiano una bassa resistenza al rotolamento. Viaggiate spesso in autostrada? Scegliete gomme affidabili in ogni condizione climatica e con il massimo del comfort anche alle velocità più elevate.